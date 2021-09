Reprodução Facebook Alex Murdaugh

O advogado Alex Murdaugh teria forjado seu próprio assassinato para que seu filho recebesse dez milhões de dólares do seguro de vida, cerca de R$ 52 milhões, informa a BBC. A defesa fiz que Alex contratou um assassino de aluguem para atirar nele.

Murdaugh foi encontrado com ferimentos superficiais na cabeça e recebeu alta dois dias depois. A polícia acusa um ex-cliente do advogado, chamado Curtis Smith, de ser o homem contratado para o serviço.

O evento aconteceu três meses depois que a esposa e outro filho dele também aparecerem mortos a tiros.

A família do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, vem de três gerações de servidores públicos, o pai e o avô eram promotores de Justiça. Em junho, a esposa de Murdaugh, Margaret, de 52 anos, e o filho Paul, de 22 anos, foram encontrados assassinados perto de sua casa. Murdaugh foi baleado no início de setembro.

A polícia não confirma se os acontecimentos estão interligados e não sugeriu que Alex estivesse envolvido na morte da família.