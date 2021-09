Bruno Gall De Blasi TIM, Zé Delivery, Descomplica e mais abrem 670 vagas em tecnologia

A TIM e o Zé Delivery deram a largada em seus programas de estágio. A operadora e a responsável pelo app de delivery de bebidas abriram quase 200 vagas com foco em mulheres e pessoas negras nas áreas de tecnologia, marketing, entre outras. Também há oportunidades de emprego no Descomplica , banQi e na SysMap Solutions para engenheiros de software, cientistas de dados e mais. Confira, a seguir, a seleção completa de posições abertas.

TIM – estágio para mulheres e pessoas negras

A TIM abriu 165 vagas de estágio com foco em mulheres e pessoas negras em nove estados, incluindo o Rio de Janeiro. O programa oferece bolsas com valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500, além de benefícios. É o caso do vale transporte, vale alimentação, assistência médica e odontológica e mais.

Segundo a operadora, a iniciativa tem como meta preencher metade das posições com pessoas negras e metade das vagas em áreas tecnológicas, como Engenharia e TI, com mulheres. Para participar, é preciso ser universitário de qualquer curso com previsão de formatura a partir de 2023. As inscrições estão abertas até 18 de outubro pelo site da operadora: estagiotim.com.br.

Zé Delivery – estágio exclusivo para pessoas negras

O Zé Delivery também disponibilizou cerca de 30 vagas de estágio exclusivas para pessoas negras. A iniciativa visa ocupar diversas áreas da empresa, como tecnologia, marketing, dados, financeiro, entre outros, e oferece bolsa-auxílio e benefícios. "O programa também recrutará estagiários para todo o ecossistema Direct to Consumer Brasil do qual o Zé Delivery faz parte", informaram.

As posições são destinadas a quem cursa graduação, tecnólogo ou técnico e tenha formação prevista para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023. Após a pandemia, também é preciso ter a mobilidade para trabalhar em São Paulo pontualmente em um modelo de trabalho flexível. Os interessados podem se inscrever até 15 de outubro pela internet: vemser.ze.delivery.

Descomplica – 71 vagas em tecnologia, produto e design

O Descomplica está com 71 vagas abertas para as áreas de tecnologia, produto e design. As oportunidades são destinadas aos seguintes cargos: Engenheiro de Software, Gerente Técnico, Desenvolvedor SRE Sênior, Analista de Cybersecurity, Designer de Produto e Gerente.

A empresa oferece alguns benefícios, como vale alimentação e refeição, plano de saúde, day off no aniversário, quatro folgas disponíveis durante o ano, horário flexível, entre outros. O Descomplica ainda garante 50% de desconto em cursos de graduação de pós-graduação de sua faculdade. Os interessados podem se candidatar à vagar neste site: boards.greenhouse.io.

banQi – 55 vagas em tecnologia, produto e mais

O banQi também está com oportunidades em tecnologia, produto, negócios e prevenção à fraude. Ao todo, são 55 vagas para cargos, como Engenheiro de Software Back-end/Front end, Tech Lead, Engenheiro de Testes, Cientista de Dados, entre outros. Segundo a fintech, o regime de contratação é CLT (carteira de trabalho).

A empresa ainda oferece "diversos benefícios". O banQi informa que as vagas são para contratações permanentes na cidade de São Paulo e trabalho remoto em todo país. Os interessados podem enviar os seus currículos neste site: banqi.gupy.io.

SysMap Solutions – 350 vagas em tecnologia e design

A SysMap Solutions abriu mais de 350 vagas para diversas áreas, como tecnologia, design e afins. As oportunidades são destinadas a desenvolvedores Full-Stack, Back-end, Front-End, além de designers UX e UI, e afins. "As vagas são, na maioria, para trabalhar remotamente, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo", informaram.

Os interessados podem se inscrever no site da companhia: www.sysmap.com.br.

Vale lembrar que o Tecnoblog também está contratando. Se você quer fazer parte do maior veículo independente de tecnologia no Brasil, confira as vagas abertas em comunicação e tecnologia.

