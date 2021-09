Reprodução Salário mínimo já perdeu R$ 62 em poder de compra este ano

No ano, o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumula alta de 5,67%, isso fez com que o brasileiro que ganha o atual salário mínimo (R$ 1.100) perdesse R$ 62 no poder de compra. Nos últimos 12 meses a inflação acumulada é de 9,68%.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que aponta a inflação para os mais pobres, subiu ainda mais: 5,9%. Sendo assim, o salário mínimo atual vale R$ 1.038, de acordo com cálculos do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgados pela CNN Brasil.

Para 2022, o governo enviou no projeto de lei orçamentária anual, a PLOA, um reajuste de 6,2%, e o salário passaria a ser de R$ 1.169, sem ganho real.

“A alta mais considerável aconteceu no grupo de alimentação, que é o que vai trazer a maior preocupação para as famílias de renda mais baixa. Cerca de 25% do orçamento deles é com alimentação”, disse à CNN Ilmar Silva, economista do Dieese.

Leia Também

Alguns dos vilões do INPC:

Conta de luz subiu 10%

Gás encanado já ficou 14% mais caro

Botijão de gás 23%

Carnes (+8,4%)

Frango (+11%)

Margarina (+15%)

Café (+17%)

Gasolina subiu 30%

Etanol, 40%