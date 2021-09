MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Prorrogação da medida beneficia 17 setores que mais empregam no país, com cerca de seis milhões de trabalhadores

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, o projeto de lei que prorroga até 2026 a política de desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais empregam no país. Estima-se que cerca de seis milhões de trabalhadores trabalham nessas atividades.

O projeto seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, por fim, para o plenário da Câmara. Também precisará do aval do Senado.

O texto aprovado é o relatório do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS). Ele apresentou parecer favorável ao projeto de lei do líder do DEM na Câmara, deputado Efraim Filho (PB), que prorroga a desoneração da folha.



Se o texto não passar no Congresso, a medida perderá a vigência em 31 de dezembro deste ano. Setores e especialistas afirmam que, sem a desoneração da folha, pode ocorrer fechamento de empregos formais.