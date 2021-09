Macos Santos/USP Online Ministério da Agricultura investiga caso suspeito de vaca louca em Minas Gerais

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) está investigando um caso suspeito de "vaca louca" no Brasil. A informação foi confirmada pela pasta em uma nota divulgada na última quarta-feira (1). A condição teria sido identificada em um frigorífico de Belo Horizonte, Minas Gerais.

A vaca louca, também chamada de encefalopatia espongiforme bovina (EEB), é uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso dos animais. Normalmente, atinge o gado de idade mais avançada e pode levá-lo à morte. Ela é causada por uma proteína chamada príon, que pode ser adquirida de forma natural ou por contaminação. A EEB também pode ser transmitida aos humanos pela ingestão de carne contaminada. Nesse caso, é denominada doença de Creutzfeldt-Jakob.

Embora ainda não tenha sido confirmado, o caso gerou forte reação na Bolsa de Valores, B3. Na quarta-feira, a suspeita paralisou o mercado internacional de boi gordo e fez o preço da arroba (15kg) cair 4%, para R$ 297,65. Antes disso, nos últimos nove meses, a cotação mais baixa havia sido de 5,13%, quando o preço chegou a R$ 303,55, em dezembro do ano passado.

O preço do boi gordo pode voltar a cair nos próximos dias até que os resultados dos exames sejam apresentados pelo Ministério da Agricultura. A suspeita é de que trata-se de um caso atípico (quando não há contaminação). Caso a doença seja confirmada, o Mapa deve notificar obrigatoriamente a Organização Internacional de Saúde Animal (OIE).

Histórico de vaca louca no Brasil



O último registro de vaca louca confirmado no Brasil aconteceu em 2019, em um frigorífico no Mato Grosso. A doença foi identificada em uma vaca de 17 anos da raça nelore. Na época, as exportações de carne bovina ficaram suspensas por mais de 15 dias.