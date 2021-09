Fernanda Capelli Paulo Guedes

Depois da intervenção na avenida Faria Lima, na capital paulista, chamando o ministro da Economia Paulo Guedes de "loser" (perdedor), bolsonaristas contra-atacam e cobrem a manifestação com bandeiras do Brasil.



O trocadilho faz referência à expressão "faria limer", apelido dado a quem frequenta a região.

Segundo a Folha de São Paulo, um coletivo de designers e comunicadores assumiu a autoria da intervenção. Um integrante do grupo, que prefere não se identificar, disse que escolheram a Faria Lima, na zona oeste da capital, porque é ali que, segundo eles, está a base de apoio a Guedes.

Mas o que chama a tenção na foto é uma pessoa dormindo embaixo da bandeira. O retrato lembra dos 14,4 milhões de desempregados no Brasil, e dois mais de 20 milhões que alegam estar com fome.

"Foto Jadiel Carvalho, Folha. Cobriram com a bandeira do Brasil os cartazes criticando Paulo Guedes como 'Faria Loser'. Mas não taparam o Brasil da redondeza. 14 milhões de desempregados, 'recuperação' do emprego puxada pela precarização dos 'por conta própria', renda cai 6,6%", disse um internauta.

Veja:

Foto Jadiel Carvalho, Folha. Cobriram com a bandeira do Brasil os cartazes criticando Paulo Guedes como “Faria Loser”.

Mas não taparam o Brasil da redondeza.

14 milhões de desempregados, “recuperação” do emprego puxada pela precarização dos “por conta própria”, renda cai 6,6%. pic.twitter.com/9EJulYj2ky — Sergio Leo (@sergioleo) September 2, 2021