Fernanda Capelli Paulo Guedes

Neste domingo (29) a Faria Lima, rua em São Paulo famosa por empresas de grande porte, recebeu uma decoração nada agradável para o ministro da Economia, Paulo Guedes.



O grande cartaz amarelo com os dizeres "Faria Loser" e o rosto do ministro chamou a atenção de todos que passaram por lá. O trocadilho faz referência à expressão "faria limer", apelido dado a quem frequenta a região, e a palavra "perdedor" em inglês.

Segundo a Folha de São Paulo, um coletivo de designers e comunicadores assumiu a autoria da intervenção. Um integrante do grupo, que prefere não se identificar, disse que escolheram a Faria Lima, na zona oeste da capital, porque é ali que, segundo eles, está a base de apoio a Guedes.

Veja:





Você viu?





A rua concentra uma parcela do empresariado que apoiou o presidente Jair Bolsonaro confiando no "Posto Ipiranga", no entanto, com o dólar acima de R$ 5, desemprego e inflação nas alturas já fez com que alguns abandonassem o barco.