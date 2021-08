Felipe Ventura Leilões da Receita têm 2 mil celulares Xiaomi, PS5, Nintendo Wii e mais

A Receita Federal está organizando diversos leilões de mercadorias apreendidas que envolvem produtos eletrônicos, incluindo mais de 2 mil celulares da Xiaomi, fones de ouvido, iPads e todo tipo de console - tem PS5, PS4, Xbox One, Nintendo Wii e até PlayStation 3, conforme levantamento feito pelo Tecnoblog . Os lotes estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Caxias do Sul (RS) e Campo Grande (MS).

As mercadorias leiloadas pela Receita foram apreendidas por alguma irregularidade - o motivo geralmente é sonegação de imposto. Antigamente, era muito mais comum ver iPhones nesses lotes; agora, são os celulares da Xiaomi que marcam forte presença.

Mesmo com as ações de fiscalização, a IDC Brasil estima que aproximadamente 4 milhões de smartphones serão vendidos em 2021 através do mercado cinza, isto é, sem passar por todo o processo de importação legal.

Receita Federal faz 3 leilões com eletrônicos

O leilão em Campo Grande se destaca pela enorme quantidade de smartphones da Xiaomi, em especial o Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi Note 9S. É necessário ser pessoa jurídica para arrematar esses lotes; o edital explica que os produtos podem ser revendidos mediante o "cumprimento de eventuais exigências da Anatel".

Em Caxias do Sul , o leilão traz poucos lotes envolvendo produtos eletrônicos - mas eles chamam bastante a atenção. Em um dos conjuntos, temos 3 unidades do PlayStation 5, que anda bastante difícil de encontrar - apesar de ter batido recorde de vendas - mais um PS4, um Nintendo Switch e controles de console. Em outro lote, há celulares Redmi, fones da Xiaomi e uma série de acessórios.

Até mesmo o leilão de São Paulo inclui aparelhos da marca chinesa: um dos lotes vem com 323 smartphones e 721 fones da Xiaomi, acompanhados por mais de 20 mil carregadores de celular. Outro conjunto se destaca pela nostalgia em consoles, com PS3 (4 mil unidades), controle DualShock 3 (4 mil), o portátil PS Vita (1 mil) e o Nintendo Wii (277 unidades).

Lote 7 do leilão em SP inclui Nintendo Wii, PS3 e PS Vita (Imagem: Reprodução / RFB)

Como participar do leilão da Receita Federal?

Então você quer saber como funciona o leilão da Receita Federal para comprar eletrônicos? Para fazer isso, antes de tudo é necessário estar em dia com seus impostos, sem quaisquer pendências. Tendo esse pré-requisito, você deve:

obter um certificado digital, que precisa ser comprado à parte; obter um código de acesso através do Portal e-CAC; visitar o site da Receita e colocar seu lance para arrematar os produtos.

Abaixo seguem os links para cada leilão que mencionamos aqui:

Caxias do Sul: propostas até 31 de agosto de 2021, mais informações em receita.fazenda.gov.br

Campo Grande (também inclui Cuiabá, Goiânia e mais cidades): propostas até 8 de setembro, mais informações em receita.fazenda.gov.br

São Paulo: propostas até 8 de setembro, mais informações em receita.fazenda.gov.br

Lote 3 de SP tem 323 celulares da Xiaomi (Imagem: Reprodução / RFB)

O Tecnoblog reuniu a seguir os destaques dos três leilões que oferecem produtos eletrônicos - como celulares, consoles de jogos, fones de ouvido, entre outros. Vale observar que os lotes mencionados abaixo estão disponíveis apenas para pessoa jurídica.

Lote Cidade Principais produtos Lance mínimo 227 Campo Grande 122 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi 9A R$ 10.000 235 Campo Grande 186 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 9S, Redmi Note 8 Pro e Redmi 9 R$ 30.000 237 Campo Grande 241 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi 8 e Redmi Note 9S R$ 35.000 239 Campo Grande 317 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi 8A R$ 30.000 241 Campo Grande 342 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi Note 9S R$ 30.000 243 Campo Grande 352 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi 7A R$ 30.000 245 Campo Grande 278 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi Note 9 e Redmi Note 9S R$ 30.000 6 Caxias do Sul - 66 celulares Xiaomi, incluindo Redmi Note 8, Redmi 8A e Redmi 9A

- 14 fones Xiaomi

- 748 carregadores, 301 mini tripés, 637 películas, 180 capas, 303 fones diversos R$ 25.000 7 Caxias do Sul - 3 PlayStation 5

- 1 PlayStation 4

- 1 Nintendo Switch

- 35 controles R$ 8.000 2 São Paulo - 36 PlayStation 4

- 4 Xbox One

- 12 iPads

- 86 controles de videogame

- 8.227 baterias de celular, 2.700 adaptadores para cartão de memória, 600 rastreadores GPS de carro, 1.200 cabos com conector para GPS R$ 75.000 3 São Paulo - 323 celulares Xiaomi, incluindo Mi 9T, Redmi Note 8 Pro e Mi A3

- 721 fones Xiaomi

- 23.582 carregadores de celular R$ 170.000 7 São Paulo - 4.226 PlayStation 3

- 4.112 DualShock 3

- 1.038 Sony PS Vita

- 277 Nintendo Wii R$ 200.000

