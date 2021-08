Fernanda Capelli Nubank anuncia cartão de crédito para cachorro em parceria com a Zee.Dog

O Nubank anunciou uma parceria com a Zee.Dog, empresa recém-adquirida pela Petz ( PETZ3 ), para aqueles que são amantes de cachorros.

As marcas lançaram um cartão de crédito para cachorro, o Nudog. O produto é feito de um material maleável e serve como um brinquedo para o animal morder. O objetivo do Nudog é fazer com que os cachorros não destruam mais os cartões de seus tutores.

Nudog

O cartão de crédito para cachorros já está disponível para a venda. Por um valor de R$ 49,90, qualquer cliente do Nubank pode solicitar através do site do banco digital.

De acordo com a fintech, todo o lucro adquirido com o Nudog será direcionado à ONG Amigos de São Francisco, instituição que abriga cachorros e promove a adoção.

Você viu?

Em suma, de acordo com o Nubank, o projeto nasceu devido a relatos de mais de 6 mil clientes e donos de cartões Nubank que tiveram seus roxinhos destruídos pela fúria canina.

Saiba mais sobre os novos cartões em 1Bilhão Educação Financeira , parceiro do iG.