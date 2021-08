Emerson Alecrim Saraiva, em recuperação judicial, falha em venda milionária de operações

Se outrora a Saraiva era a maior rede de livrarias do Brasil, hoje, a empesa agoniza em uma crise que parece não ter fim. Em recuperação judicial, a companhia tenta vender parte de suas operações para diminuir a sua dívida. Na última tentativa, realizada neste mês de agosto, a Saraiva esperava obter pelo menos R$ 90 milhões, mas nenhum comprador apareceu.

É o que aponta o PublishNews . O veículo afirma ter obtido de uma fonte interna da Saraiva que a tentativa de venda falhou e que, agora, a empresa busca alternativas ao plano.

Alternativas são mesmo necessárias, pois o plano de venda falhou pela terceira vez. Na primeira tentativa, realizada em abril deste ano, a Saraiva esperava arrecadar R$ 189 milhões com a venda de 23 lojas físicas ou R$ 150 milhões com a venda de suas operações online.

Existia ainda a possibilidade de venda de uma combinação dos dois negócios, mas não houve interessados em nenhuma dessas propostas.

A segunda tentativa de venda aconteceu em maio, mas com uma revisão das metas de arrecadação: R$ 113,5 milhões para as lojas físicas ou R$ 90 milhões pelas operações de comércio eletrônico. Mas, novamente, nenhum interessado apareceu.

Você viu?

Um edital de leilão publicado em 12 de agosto mostra que, para a terceira e mais recente tentativa de venda de operações, esses valores foram mantidos. Você já sabe o que aconteceu.

Saraiva está em recuperação judicial

A crise da Saraiva se arrasta há anos. Com dívida declarada de R$ 675 milhões, a companhia deu entrada em um pedido de recuperação judicial na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo em novembro de 2018.

O plano de recuperação foi aprovado em agosto de 2019 e, desde então, a Saraiva executou processos de demissão de funcionários e fechamento de lojas físicas.

Mas não foi o suficiente. Com a sua crise agravada em parte pela pandemia de COVID-19, a Saraiva conseguiu aprovar, em fevereiro de 2021, um aditamento ao seu plano de recuperação judicial junto a seus credores. No mês seguinte, o aditamento foi aprovado pela 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

As tentativas de vendas de operações fazem parte do novo plano de recuperação judicial. Além de quitar parte das dívidas, a Saraiva espera usar o valor obtido com a transação para manter o que restar de seu negócio. Isso se houver uma quarta tentativa de venda.