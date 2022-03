Redação 1Bilhão Mercados asiáticos realizam com atenção para Rússia e Ucrânia

O dia foi negativo nos mercados asiáticos. Os investidores acompanham o avanço da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com as expectativas para a reunião de líderes em Bruxelas, Bélgica, com a presença do presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Os preços do petróleo estão recuados.

Índices: o Hang Seng, bolsa de Hong Kong, ficou em queda de 0,94% aos 21.945. O Xangai, China, ficou em queda de 0,63% aos 3.250 e o Shenzhen Composite caiu 0,87% aos 2.144. O Nikkei 225, bolsa de Tóquio, ficou em alta de 0,25% aos 28.110. O Kospi, bolsa de Seul, ficou em queda de 0,20% aos 2.729. O índice XJO, bolsa de Sidney, ficou em alta de 0,12% aos 7.387. O FTSE Straits, bolsa de Singapura, ficou em alta de 1,05% aos 3.399. O índice Sensex, bolsa de Mumbai, ficou em queda de 0,15% aos 57.595.

O índice regional de ações, MSCI Asia Pacific, fora o Japão, caiu 0,50%.

Na Ásia, prevaleceu a tendência de baixa. O viés negativo refletiu a queda das bolsas de Nova York no dia anterior. Incertezas relacionadas à guerra russo-ucraniana e às expectativas de intensificação do aperto monetário nos Estados Unidos pesaram no sentimento do investidor.

