Felipe Moreno A bolsa (B3) está com um novo horário hoje

A B3 vai funcionar das 10h até às 17h, a partir do pregão desta segunda-feira (14). Essa mudança é válida para o mercado de ações, ETFs, fundos imobiliários e opções.

Dessa forma, a bolsa retorna ao seu horário mais tradicional. As mudanças ocorrem para acompanhar o mercado norte-americano, que entrou em horário de verão no domingo – reduzindo a diferença de horas do Brasil para Nova York de duas para apenas, abrindo espaço para a mudança.

O horário de verão continua por lá até dia 6 de novembro, quando a B3 deve voltar a adotar o pregão das 10h até 18h. Por mais que a B3 seja uma bolsa nacional, a quantidade de investidores estrangeiros é elevada – e a liquidez que eles trazem é significativa.

Em sessões em que a bolsa brasileira está aberta e a americana fechada, o volume por aqui é muito menor. Um exemplo: dia 17 de janeiro foi feriado por lá, Dia de Martin Luther King, e as bolsas estiveram fechadas. O Ibovespa registrou um volume de R$ 11 bilhões – praticamente a metade da média dos cinco dias anteriores e dos cinco dias posteriores, quando a bolsa estava movimentando R$ 21 bilhões por dia.

Casar os dois horários, portanto, ajuda o investidor estrangeiro e traz mais liquidez para a bolsa nacional. Com a mudança de horário, garante-se que o estrangeiro, sobretudo o americano, não fique uma hora longe do pregão, o que seria prejudicial para diversas estratégias de investimento. Assim, o mercado brasileiro se torna mais interessante para o investidor de fora do país.