Nasdaq e governo estadual do Rio de Janeiro fecharam um acordo para abrir uma nova bolsa na cidade maravilhosa, com a assinatura do contrato ocorrendo nesta terça-feira (8). Depois de 21 anos do fechamento da BVRJ, a cidade volta a ter uma Bolsa, mas desta vez para negociar créditos de carbono e ativos ambientais – como energia, clima e florestas.

A BVRJ era super tradicional, abrindo em 1820 – dois anos antes da independência brasileira, e três anos depois da primeira bolsa de valores brasileira, em Salvador. Com uma forte crise nos anos 1980 ocasionada pelo investidor Naji Nahas, a bolsa carioca perdeu força e espaço, sendo superada pela Bovespa. Foi vendida para a BM&F e hoje está na B3. Há anos se fala de uma nova bolsa no Brasil e na cidade.

Esta nova bolsa, nascida de uma parceira entre o governo do Rio, Nasdaq e GEAP (Global Environmental Asset Platform), poderá certificar, emitir e negociar créditos de carbono. A expectativa é de um estoque de 73 milhões de toneladas de CO2, o que seria R$ 25 bilhões. Créditos de carbono são vendidos entre países, com os países que atingiram suas metas de redução de CO2 vendendo os créditos para os que não bateram.

O mercado está prestes a explodir, já que a guerra entre Rússia e Ucrânia provocou grandes mudanças na indústria de petróleo, uma das que mais poluem no mundo. O governo americano, que havia barrado um gasoduto entre Estados Unidos e Canadá e diminuído a exploração do “Shale Oil” citando questões ambientes, mudou de postura e passou a priorizar a segurança energética ao invés da descarbonização da indústria. Com isso, não baterá as metas e deverá comprar créditos para isso.

A expectativa é que a nova bolsa do Rio de Janeiro comece a operar no segundo semestre deste ano. Os próximos 90 dias vão ser marcados por um grupo de trabalho que debaterá as medidas propostas e o projeto piloto. Após três meses de avaliação, a Nasdaq vai instalar uma filial no Rio de Janeiro.

