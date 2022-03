Felipe Moreno Ação de grande empresa brasileira pode disparar mais de 40%, alerta Safra

O Banco do Brasil (BBAS3) está muito barato na B3, alerta o Safra em relatório. Os papéis já tiveram alta de 20% neste ano, mas o banco ainda acredita em uma alta até os R$ 50, o que representa ganhos de 45% frente os R$ 34,50 da tarde desta quarta-feira (9).

Os analistas do Safra destacam que a estatal está apresentando forte crescimento de crédito, sobretudo nos setores rural e de pessoas físicas, tem uma boa carteira de crédito e deve apresentar fortes resultados – os do quarto trimestre de 2021 já foram muito bons e reforçaram o otimismo do mercado frente a empresa.

Por ser estatal, o Banco do Brasil negocia sempre descontado de seus pares privados, como Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4). O Safra calcula que o Banco do Brasil deva ter um P/L (preço sobre lucro, um dos principais indicadores usados em analises fundamentalistas) de 4,2 vezes, contra uma média do setor de 7,2, 71% maior do que o visto pelo Banco do Brasil.

Em 2022, mais crescimento do crédito. O Safra projeta alta de 9,2% entre os empréstimos para pessoas físicas. Contudo, esse crescimento terá um preço: a estatal deverá ser mais agressiva no crédito, o que prejudicará a qualidade do crédito e elevando a inadimplência. Mesmo assim, o Safra destaca que os indicadores deverão permanecer em níveis considerados “saudáveis”.

Isso deverá gerar um lucro de R$ 23,8 bilhões no ano de 2022, com empréstimos somando R$ 857 bilhões até o fim do ano. O risco fica com o cenário político, já que as eleições deste ano podem jogar grandes incertezas sobre a gestão da Estatal, sobretudo com mudanças no quadro executivo da empresa. Outro risco são os conflitos no Leste Europeu, que tem jogado o preço de commodities para cima e prejudicado a disponibilidade de fertilizantes – o Banco do Brasil é fortemente exposto ao setor agropecuário brasileiro.

