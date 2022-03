Felipe Moreno 250 empresas já deixaram a Rússia desde início da guerra

Mais de 250 empresas já deixaram a Rússia, seja suspendendo suas operações, restringindo-as ou abandonando de vez o país. Confira a lista (levantada pela faculdade de Yale ):

Accenture

Activision Blizzard

Adidas

Adobe

AECOM

Aercap

Airbnb

Airbus

Alaska Airlines

Alcoa

Allen & Overy

Allianz

Alphabet

Amadeus IT Group

Amazon

AMD

American Airlines

American Express

Anheuser-Busch

Apple

Asda

Asian Infrastructure Investment Bank

Asos

Assicurazioni Generali

Aston Martin

Atlas Copco

Autodesk

Avid

Bain

Baker McKenzie

Bank of China

BASF

BBC

BCG

Bentley

Blackrock

Bloomberg

BNP Paribas

Boeing

Bolt

Bombardier

Boohoo Group

Booking

BP

Budvar

Burberry

Canada Goose

Canadian Tire

Carlsberg

Carnival

CBRE

Chanel

Chipperfield

Cisco

CMA CGM

Cogent Communications

Coinbase

Coursera

Credit Suisse

Daimler

Danone

Dassault Aviation

DB Schenker

Deezer

Dell

Deloitte

Delta

Dentons

DHL

Diageo

DirecTV

Discover

Disney

DVS A/S

DXC Technology

eBay

Electronic Arts

Eni

EPAM

Equinor

Ericsson

Esri

Estee Lauder

Eurovision

Expedia

Exxon

EY

Farfetch

Fazer

FedEx

Ferrari

FIFA

Ford

Formula One

Fortinet

Freshfields

GE

Geodis

Global Foundries

GM

Grammarly

Grant Thornton

H&M

Hapag Lloyd

Harley-Davidson

Heineken

Henkel

Hennes & Mauritz

Hermes

Hines

Hitachi

HMM

Honda

HP

HSBC

Hyundai

IBM

ICBC

Ikea

Inditex

ING

Intel

Intercontinetal Exchange

International Boxing Federation

International Cat Federation

International Cycling Union

International Ice Hockey Federation

International Skating Union

International Tennis Federation

International Weightlifting Federation

IOC

J Sainsbury

Jaguar

JCB

JD Sports

JPMorgan

JYSK

Kering

Kinross Gold

Knight Frank

Komatsu

Korean Air Lines

KPMG

Kuehne + Nagel AG

Lego

Levi Strauss

Linklaters

Live Nation Entertainment

London Stock Exchange Group

L’Oreal

Louis Dreyfus

Lumen Technologias

LVMH

Maersk

Mango

Marks & Spencer

Mastercard

Mazda

McDonald’s

McKinsey

Mercedes-Benz

Meta

Metso Outotec

Michelin

Microsoft

Moncler

Monroe Energy

Moody’s

Morrisons

MSC

MSCI

MVRDV

Nasdaq

Neste Oyj

Netflix

New Development Bank

NHL

Nike

Nintendo

Nissan

Nokia

Norsk Hydro

Norwegian Cruise Lines

Nvidia

Oceana Cruises

OMV

OneWeb

Oracle

Panasonic

Par Pacific

Paramount

Paulig

Payoneer

Paypal

Prada

Preem AB

Procter & Gamble

Puma

PVH

PwC

R&A

Rabobank

Radio Free Europe

Regent Seven Seas Cruises

Remitly Global

Renault

Richemont

Roku

Rolls-Royce

S&P

sabre

Samsung

Sandvik

SAP

Savills

Scania

Shell

Sidley Austi

Siemens

Siemens Energy AG

Skoda

Snap

Societe Generale

Sony

Spotify

State Street

Stellantis

Subaru

Swarovski

Swatch

Sylvamo

Take-Two Interactive

The New York Times

The Washington Post

TikTok

TJ Maxx

Total

Toyota

Trafigura

Trimble

TripAdvisor

TSMC

Twitter

Uber

UEFA

Under Armour

Uniper

United Airlines

Universal Pictures

UPS

Valero Energy

Valio

Visa

Viva Energy

VMWare

Volkswagen

Volvo

Waitrose

WarnerMedia

White & Case

Wise PLC

Women’s Tennis Association

World Athletics Council

World Boxing Association

World Boxing Council

World Boxing Organization

World Federation of Exchanges

World Rugby Union

WPP

WWE

YOOX

YouTube

Yum Brands

ZHA

