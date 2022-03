Victor Oliveira Dia da mulher: como investir, apoiar e incentivar a equidade de gênero

Nesta data tão importante, o Dia Internacional da Mulher, vamos mostrar como é possível apoiar a causa da equidade de gênero utilizando os seus investimentos. Para isso, vamos conversar com a empresa pioneira nesse tema em investimentos no Brasil: a BB DTVM.

O fundo BB Asset Ações Equidade possui uma política de investimentos de alocar apenas em empresas que defendem publicamente a equidade de gênero e que são signatárias dos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs, na sigla em inglês), uma iniciativa da ONU Mulheres em parceria com o Pacto Global para incentivar a promoção da igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. O pioneirismo da BB DTVM foi tão grande que o CIO (Chief Investment Officer) da asset à época foi convidado a falar na assembleia da ONU sobre o fundo.

O BB Asset Ações Equidade é um fundo de ações long only, ou seja, que fica apenas comprado, e possui uma estratégia híbrida que utiliza um Ranking de Equidade, em que as qualidades das políticas de equidade de gênero são medidas via a aplicação do questionário GRI (Global Reporting Iniciative) somados a um Ranking de Valorização, por meio do qual é realizada uma análise fundamentalista com base no case do negócio, potencial de crescimento da receita e valorização da ação.

Perguntamos à gestora responsável pela estratégia do BB Asset Ações Equidade, Luciana Novaes, como é gerir um fundo com um propósito que vai além da geração de receita e que mesmo assim gera resultado. “Assim como as decisões financeiras são influenciadas por diversos elementos, ao investir, abre-se mão de gastar recursos hoje para colher lá na frente. Assim, mais do que pensar na rentabilidade desses recursos para nossos objetivos pessoais, é preciso pensar no futuro e no legado que queremos deixar para a sociedade, um mundo mais igualitário para as futuras gerações. Os valores, percepções e comportamentos precisam buscar preservar ou criar um mundo mais justo e equânime ”, afirma Luciana.

A estratégia do fundo superou o Ibovespa nos últimos dois anos, com ganho de 17,33% contra 7,36% do índice. “Acreditamos que diversidade anda junto com resultado, uma empresa que valoriza e promove a diversidade no seu negócio gera mais oportunidades de crescimento e inovação. Além do fundo estar alinhado ao ODS 5 (Objetivo de Desenvolvimento Responsável da ONU) e à igualdade de gênero, buscamos trazer para os nossos cotistas, os benefícios e retornos que esta estratégia proporciona. Empresas mais diversas capturam vantagens competitivas que possibilitam retornos financeiros, ampliam seu canal de comunicação e entendimento das necessidades dos clientes. Investir com foco em diversidade é investir com propósito, buscando resultados resilientes”, completa a gestora.

O fundo possui aplicação inicial de apenas R$ 200,00 e prazo de resgate de 3 dias úteis. O BB Asset Ações Equidade está disponível na plataforma do modalmais no link abaixo:

