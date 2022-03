Felipe Moreno Bitcoin dispara 8% com vazamento de regulação nos EUA

O Bitcoin está em alta de 8,14% na manhã desta quarta-feira (9), atingindo os R$ 210.631. A criptomoeda está disparando após o vazamento de regulação nos Estados Unidos, que se desenha para ser muito melhor do que o que era esperado pelo mercado.

O site do Tesouro americano postou acidentalmente um discurso da secretária da pasta, Janet Yellen, que divulgava uma regulação muito mais branda e construtiva que o imaginado anteriormente. O vídeo foi deletado e deve ser republicado ainda hoje, mas o estrago foi feito: o tom da regulação é conhecida pelo mercado.

A regulação, na descrição de Yellen, é para “apoiar a inovação responsável”, coordenando a política entre as agências do governo americano. Havia medo de que essa regulação pressionasse as criptomoedas por conta do uso indevido delas – o governo americano nos últimos dias havia alertado que os russos estavam usando bitcoin e algumas stablecoins para conseguir escapar das sanções impostas pelo ocidente, e o mercado esperava que alguma medida dura fosse tomada.

Não é o caso. "A ordem executiva abordará riscos relacionados às atividades ilícitas, protegendo consumidores e investidores, prevenindo ameaças ao sistema financeira e à economia", alertava Yellen no vídeo.

