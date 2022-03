Felipe Moreno Dólar cai abaixo de R$ 5 em dia de mercado mais otimista

O dólar caiu para baixo do importante patamar psicológico dos R$ 5, chegando a bater R$ 4,99 durante o dia. A movimentação se dá um dia que o mercado está mais otimista, com o Ibovespa operando em forte alta e as commodities, que vem de uma trajetória de forte alta, em queda.

É importante notar que um dos fatores para a queda do dólar neste ano é exatamente a alta das commodities. Como o Brasil é um forte exportador de commodities, a alta do preço desses produtos faz com que mais dólares entrem no país e, consequentemente, o aumento da oferta da moeda, que traz pressão baixista pra o mercado. Outra moeda que está com um forte desempenho contra o dólar é o dólar australiano,

Leia Também

Porém, em um dia de forte otimismo, é natural ver o dólar cair. A moeda americana é tida como um “porto-seguro” para os investidores, que a buscam em momentos de crise e pessimismo no mercado. E os últimos dias tem sido marcados pelo pessimismo em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, com o cenário que estava ficando cada vez pior e o medo de que isso se tornasse em uma guerra nuclear entre os russos e a Otan.

Agora, o cenário começa a ficar um pouco melhor. Uma reunião na Turquia entre os ministros das relações exteriores da Ucrânia e Rússia pode selar a suspensão ou até mesmo o fim da guerra. A Rússia tem uma lista com duas exigências para a Ucrânia e prometeu encerrar imediatamente o conflito se elas forem aceitas. A Ucrânia, que se diz disposta a negociar, já aceitou a primeira das duas exigências, mas não abre mão da segunda.

Para ficar de olho no seu dinheiro, entre nos nossos grupos de WhatsApp e receba notícias do mercado em tempo real , além de materiais, relatórios e outras informações que vão te ajudar a investir melhor e guardar mais dinheiro.

O post Dólar cai abaixo de R$ 5 em dia de mercado mais otimista apareceu primeiro em 1 Bilhão Educação Financeira .