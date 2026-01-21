Joédson Alves/Agência Brasil Aplicativo e site apresentam instabilidade

O Meu INSS, aplicativo do governo federal para serviços previdenciários, ficou fora do ar pelo terceiro dia consecutivo. A instabilidade da plataforma gerou uma onda de reclamações entre os clientes, que tiveram dificuldades de acessar o aplicativo desde segunda-feira (19).

O DownDetector, site que monitora o desempenho de serviços digitais, registrou problemas no funcionamento do aplicativo, do website e no acesso com o login. Nas redes sociais, clientes também relataram dificuldades semelhantes.

Confira os relatos:

Mais alguém com problemas para acessar o App Meu INSS ? — COLORADO RS (@BarretoInter) January 19, 2026









Meu INSS fora do ar há três dias :| — Flávio (@f_melow) January 21, 2026





Segundo o DataPrev, responsável pela parte técnica e digital do Meu INSS, o problema acontece devido à alta demanda de acesso às plataformas. De acordo com a empresa, o volume de registro chegou aumentou em até 208,6%, com 10,8 milhões de acessos em um único dia.





A empresa explicou ainda em nota que o aumento está associado a seguintes demandas:

Maior busca pela consulta para empréstimo consignado após o aumento do salário mínimo a partir deste mês;

Maior fluxo de desbloqueio de empréstimos após a virada da folha de pagamento,

Divulgação sobre a indisponibilidade programada nos sistemas entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro para implementar melhorias e modernização dos sistemas previdenciários

A DataPrev informou ainda que acompanha a instabilidade das plataformas com prioridade e que monitora o desempenho do sistema, atuando para a estabilização do acesso.

“Medidas de mitigação, como a redistribuição do tráfego, garantiram a emissão de mais de 864 mil extratos de benefícios na segunda-feira (19) e de mais de 1 milhão nesta terça-feira (20). Dados parciais desta quarta-feira (21) apontam que mais de 310 mil usuários conseguiram realizar o serviço”, explica a empresa em nota.