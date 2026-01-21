Divulgação/Will Bank Will Bank

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) acionou a garantia após o Banco Central decretar a liquidação extrajudicial do Will Bank nesta quarta-feira (21), com previsão de até R$ 6,3 bilhões em pagamentos. O valor pago pode ser menor para parte dos clientes porque a instituição integra o grupo do Banco Master e o ressarcimento é limitado a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ considerando todo o conglomerado financeiro.



A liquidação extrajudicial encerra as atividades do Will Bank e ativa o mecanismo do FGC, responsável por devolver parte do dinheiro a depositantes e investidores dentro de limites definidos em regulamento.

Segundo o Fundo, o número de pessoas que terão direito ao ressarcimento e os valores individuais ainda serão divulgados, após a consolidação das informações pelo liquidante indicado pelo Banco Central, com apoio do próprio FGC.

O Will Bank faz parte do conglomerado Master, o que pode reduzir o valor a ser pago a alguns beneficiários. Segundo o FGC, “alguns beneficiários já podem ter superado o limite de garantia ”, já que o teto de cobertura é de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ considerando o total aplicado em todas as instituições do mesmo grupo financeiro.

Clientes que contrataram produtos garantidos antes da compra do Will Bank pelo Banco Master, em 21 de agosto de 2024, mantêm o direito à garantia integral dentro do limite. Já aplicações feitas a partir de 22 de agosto de 2024 passam a ser somadas às de outras instituições do grupo.

Ainda segundo o FGC, “caso o credor já tenha recebido o valor limite da garantia de R$ 250 mil na liquidação das instituições Banco Master, Banco Master de Investimento ou Letsbank, não haverá valores adicionais a receber”, já que todas pertencem ao mesmo conglomerado financeiro.

Quando começam os pagamentos

Não há prazo legal definido para o início dos pagamentos. Em nota, o FGC afirmou que, “por conta das especificidades de cada liquidação, não existe prazo legal para o início dos pagamentos”, mas destacou que, nas últimas liquidações, o tempo médio para o início do ressarcimento ficou entre 30 e 60 dias, período necessário para a consolidação da base de credores.

O pagamento não acontece automaticamente. Assim, quem tem direito precisa manifestar interesse. Pessoas físicas devem usar o aplicativo do FGC e empresas devem fazer o pedido pelo site da instituição. Após o cadastro completo, é necessário assinar digitalmente o termo de solicitação. Com tudo validado, o valor é pago em até 48 horas úteis, direto na conta do titular.

Quantias que ultrapassarem o limite do FGC continuam no processo de liquidação do Will Bank. Nesses casos, conforme o Fundo, o credor passa a integrar a massa falida “na condição de credor quirografário, sem garantia de recebimento dos valores excedentes ”.

Assuntos que não envolvem a garantia, como empréstimos ou cartões de crédito, devem ser tratados diretamente com o Will Bank.





Por que o Banco Central interveio

A liquidação do Will Bank foi decretada após o não pagamento de valores devidos à Mastercard, o bloqueio da participação da empresa no sistema de cartões e o agravamento da situação financeira, em meio à liquidação do Banco Master, iniciada em novembro de 2025.

O Banco Central informou que seguirá investigando o caso para apurar responsabilidades. Pela legislação, os bens de controladores e ex-administradores ficam indisponíveis.

A liquidação do Will Bank é mais um desdobramento da crise do Banco Master. As investigações da Polícia Federal, no âmbito da Operação Compliance Zero, apuram a venda de títulos falsos e outros crimes financeiros, com bloqueio de bens que somam mais de R$ 5,7 bilhões.