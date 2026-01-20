Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Isso torna a +Milionária quase cinco vezes mais difícil de ganhar do que a Mega-Sena.

As dezenas do concurso 2962 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (20), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulou, e agora está estimado em R$ 55 milhões.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

33 - 38 - 53 - 06 - 56 - 29

Premiação:

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

72 apostas ganhadoras, R$ 30.333,06

4 acertos

3.954 apostas ganhadoras, R$ 910,46

Lotofácil

A Lotofácil sorteou também o concurso de número 3592. O prêmio de R$ R$ 5,5 milhões foi sorteado nesta terça-feira (20). Uma única aposta levou o prêmio principal. Confira os números:

05 - 18 - 25 - 17 - 12 - 21 - 20 - 01 - 13 - 09 - 22 - 23 - 04 - 06 - 07

Premiação:

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 4.788.096,29

14 acertos

465 apostas ganhadoras, R$ 1.816,86

13 acertos

15106 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

176973 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

951526 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

PORTO ALEGRE/RS: Uma única aposta teve 15 acertos

Quina

A Quina acumulou no último sorteio, e o jogo de número 6932, nesta terça-feira (20), sorteou o prêmio de R$ 1.246.103,80. Ninguém venceu o prêmio principal, e o valor subiu para R$ 2 milhões.

Confira as dezenas:

76 - 28 - 65 - 71 - 33

Premiação:

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

21 apostas ganhadoras, R$ 13.171,59

3 acertos

1.589 apostas ganhadoras, R$ 165,78

2 acertos

46.105 apostas ganhadoras, R$ 5,71

Timemania

A Timemania acumulou no último sorteio. O valor estimado que foi sorteado no concurso de número 2345, foi de R$ 3.000.000,00. O prêmio acumulou e no próximo sorteio pagará R$ 3,4 milhões.

Veja os números:

35 - 28 - 19 - 15 - 69 - 71 - 03

Time do coração: 03 - Amazonas (AM)

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

78 apostas ganhadoras, R$ 1.622,26

4 acertos

1.702 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

15.982 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte

O Dia de Sorte também não teve vencedores no último sorteio e contou com o valor estimado de R$ 1.800.000,00 para a próxima premiação, de número 1166, que foi realizada nesta terça-feira (20). Ninguém venceu as cinco dezenas e o prêmio subiu para R$ 2.300.000,00

Veja as dezenas:

24 - 15 - 31 - 07 - 01 - 16 - 08

Mês da sorte: 04 - Abril

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

74 apostas ganhadoras, R$ 2.178,13

5 acertos

2.253 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

28.303 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como funciona o jogo da Mega-sena

A Mega-Sena realiza sorteios às terças, quintas e sábados, sempre com seis dezenas sorteadas entre 60 disponíveis. Ganha o prêmio principal quem acertar os seis números, mas também é possível receber valores menores acertando quatro ou cinco dezenas.

Apostas online

No caso das apostas pela internet, o valor mínimo é de R$ 30, que pode ser alcançado com várias apostas simples ou combinações maiores.

Como participar

Facilite a aposta

Escolha os números: marque de 6 a 20 números no volante.

Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira perfeita de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.