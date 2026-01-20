Reprodução/X Delcy Rodríguez assume provisoriamente a presidência da Venezuela

A Venezuela recebeu US$ 300 milhões, o equivalente a R$ 1,6 bilhão, dos Estados Unidos (EUA) pela venda de petróleo. Trata-se da primeira comercialização do produto após ataque norte-americano no solo venezuelano. A informação foi dada pela presidente interina Delcy Rodriguez em suas redes sociais.

“Hoje informamos que entraram recursos, resultado da venda do petróleo, dos primeiros US$ 300 milhões. Esses recursos irão cobrir e financiar os nossos trabalhadores e nossas trabalhadoras: proteger a renda dos trabalhadores da Venezuela, proteger da inflação, do impacto negativo, do vai e vem do mercado cambial”, informou Delcy no X.

Han entrado al país 300 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano. Estos recursos irán al mercado cambiario a través del BCV y la banca nacional, para proteger de la inflación los ingresos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los venezolanos. pic.twitter.com/GlXO6AmSD2 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 21, 2026





O início da venda do produto se iniciou no dia 15 de janeiro. À época, fontes do governo norte-americano disseram que outras vendas poderiam acontecer nos próximos dias e semanas.

Desde a invasão dos EUA à Venezuela e à captura do presidente, Nicolás Maduro, no início deste mês, Donald Trump deixou claro que pretendia explorar as vastas reservas de petróleo do país.





A transação faz parte de um acordo firmado entre Washington e Caracas. Na época, a Venezuela aceitou enviar 50 milhões de barris de petróleo aos EUA, que passou a comercializa-ló no mercado aberto.