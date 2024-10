Imagem criada por IA Quem está gastando menos do que realmente poderia consegue ter mais tranquilidade financeira





Quando se começa a ganhar mais dinheiro, seja por um novo trabalho ou através dos investimentos, escolher viver um degrau abaixo da atual realidade financeira pode soar estranho. Para ilustrar isso, vamos falar um pouco da nossa experiência pessoal.

Em 2019, já fazíamos sucesso no YouTube, produzindo conteúdo sobre games. Apesar de ainda muito jovens, tínhamos conhecimento sobre finanças pessoais, graças às aulas que tivemos no ensino médio. Como aplicávamos o dinheiro ganho com o canal em diferentes modalidades de investimento, logo fomos capazes de comprar nosso primeiro veículo, um Hyundai I30, que custou cerca de R$ 50 mil.

Um fato que nos marcou aconteceu em um evento de Free Fire, que era o jogo do momento, com vários influenciadores. Um deles questionou sobre o nosso carro, dizendo que tínhamos condições de comprar um modelo mais caro e que ele, mesmo ganhando menos, já estava desfilando com a sua BMW.

Pois bem, cinco anos se passaram e hoje esse mesmo cara está com dificuldades financeiras. A ambição de ter um carro zero na garagem, comprar aquela roupa de marca ou um apartamento gigante no melhor bairro da cidade move as pessoas para acordar de manhã e trabalhar. São desejos importantes, porém, devem ser perseguidos no momento certo. Caso contrário, podem dar uma baita dor de cabeça.

Todos devem conhecer alguém que mora em um lugar bacana, dirige um carrão, frequenta restaurantes legais e viaja todos os anos, e associam automaticamente esse estilo de vida ao de uma pessoa rica. Mas fora das rodas de conversa e das redes sociais, não sabemos se o imóvel foi financiado em 30 anos, com parcelas que representam quase metade de seu salário, se o carro só foi pago a entrada e depois não foi possível quitar as demais prestações, ou se essa pessoa trabalha exaustivamente para ter o dinheiro suficiente e conseguir satisfazer os seus luxos. E tudo bem se esse for o caso, desde que se esteja ciente dos riscos futuros.

Porém, o que as pessoas precisam fazer para serem ricas de verdade é viver sempre abaixo das suas possibilidades. Quem está gastando menos do que realmente poderia consegue ter mais tranquilidade financeira agora e lá na frente. Isso porque se tem a capacidade de montar uma reserva de emergência, é possível investir todos os meses focando no longo prazo e, caso aconteça qualquer problema, dá para se virar, já que o estilo de vida não está no limite dos gastos.

Vocês acham que um executivo que ganha R$ 20 mil por mês, mas gasta R$ 25 mil é bem sucedido financeiramente? Essa pessoa não é rica de verdade, ela somente tem uma renda elevada, pode até dirigir um carro bacana, ir em restaurantes caros e viajar para o exterior todo o ano, mas no final das contas, todo o dinheiro que ela ganha já está comprometido, sendo utilizado para pagar além de seus gastos. Ou seja, ela ainda está endividada e precisando trabalhar mais para conseguir bancar tudo o que consome.

Viva o presente, mas sem esquecer do futuro

Alguns seguidores que nos acompanham pelas mídias sociais, mas que não conhecem a nossa história, podem até achar que é hipocrisia falarmos isso. É verdade que hoje compramos coisas que sonhávamos quando criança, mas sempre seguindo essa regra de viver abaixo do que poderíamos.

Quando dizemos isso, não é sobre viver economizando cada centavo, não comprando nada que se queira, mesmo podendo pagar. Você deve sim aproveitar o presente, porém sempre com o cuidado de deixar uma quantia destinada para investir ou qualquer outro tipo de emergência que possa acontecer.

Sabemos que muita gente não consegue aproveitar o seu dinheiro e investir ao mesmo tempo, porque não sobra nada no final do mês. Em muitos casos, isso acontece porque você já está vivendo uma vida acima do que realmente poderia. Em casos assim, é preciso analisar minuciosamente os seus gastos, como valor do aluguel, despesas com carro, seja com parcelas, IPVA ou pagamento de seguro, e até o quanto você gasta com roupas durante o mês, para mudar tudo aquilo que está ultrapassando a sua real condição financeira.

Agora, se você sofre para conseguir pagar o mínimo e não tem mais gastos que consiga cortar, a dica é você buscar fazer renda extra ou se aprimorar para ganhar mais. Dessa forma, conseguirá aumentar o seus rendimentos e juntar aquela graninha para aplicar todos os meses, mesmo que seja aos poucos.





Você até pode escolher aqueles bens que são a sua prioridade para gastar um pouco mais, mas o grande problema é que boa parte das pessoas quer ter tudo ao mesmo tempo. Não dá para morar no apartamento ou na casa mais cara que o seu salário comporta e ao mesmo tempo pedir comida por delivery várias vezes na semana, querer viajar duas vezes por ano em lugares caros e ainda por cima só andar com roupas de marca.

Então analise aquilo que é mais importante, que realmente é uma prioridade, e até se permita gastar mais nisso. Contudo, é necessário dar uma segurada em outras despesas. Por exemplo, a pessoa que gosta de viajar, sempre vai querer planejar uma viagem com uma experiência bacana, gastando um pouco mais, mas para que isso seja possível, ela precisa economizar nas compras que faz no shopping ou não sair para comer em restaurantes toda a semana.

Quando o gasto é planejado assim, não tem nenhum problema. Isso mostra como é possível manter a sua saúde financeira e mesmo assim aproveitar. Viver abaixo das suas possibilidades é diferente de ser “pão-duro” e isso fará com que você construa um patrimônio bacana e seja rico de verdade.

Foi exatamente isso que nós fizemos. Primeiro trabalhamos, ganhamos dinheiro, investimos e tivemos essa tranquilidade, para depois comprar aquilo que sempre queríamos. Essa espera para ter aquilo que tanto sonhou, mas não adquiriu porque escolheu primeiro investir e construir sua liberdade, é muito mais prazerosa do que optar pelo contrário e acabar se endividando.

Muitas vezes, esse custo exacerbado é apenas para chamar atenção das pessoas, impressionar com itens caros para ter maior aceitação. Quem compra sem poder, somente para viver de aparências, está preso na irrealidade e qualquer movimento que faça de errado tudo pode desmoronar. Os sonhos devem ser realizados na hora certa, porque senão eles viram um terrível pesadelo.