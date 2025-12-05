Agência Brasil Depois de bater recorde histórico, Bolsa fecha perto do 157 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), despencou mais de 4% nesta sexta-feira (5), na maior queda em um dia desde fevereiro de 2021.

Analistas atribuem o mau-humor dos investidores ao anúncio do senador Flávio Bolsonaro (PL), confirmando o apoio do seu pai, Jair Bolsonaro, à sua pré-candidatura a presidente da República, nas eleições de 2026.

Ainda segundo a avaliação dos especialistas, a notícia parece ter sido muito mal vista pelo mercado, porque divide a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com esse cenário, a leitura é de que o processo eleitoral pode ficar ainda mais polarizado e menos claro sobre a trajetória fiscal e o compromisso com reformas.



Até antão, o nome cogitado para disputar as eleições em 2026 para presidente pela direita era Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo.



Leia também: Flávio Bolsonaro anuncia apoio do pai para disputar a Presidência

Além do noticiário político, o mercado ainda monitora indicador de preços nos Estados Unidos.

O governo americano divulgou nesta sexta o índice de preços de gastos com consumo pessoal, o PCE, com variação de 0,3% para o mês de setembro, acumulando 2,8% em 12 meses, em linha com as expectativas de mercado.

Por ser o principal índice de inflação para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na política monetária, o indicador é usado pelo mercado para calibrar expectativas de corte de juros americanos.



A redução da taxa de juros de referência na economia americana, hoje entre 3,75% e 4% ao ano, é importante para a economia brasileira porque isso aumenta o diferencial de juros para o Brasil, onde a taxa básica Selic está em 15%.



Dia tenso



A correção acentuada do Ibovespa ocorreu após o índice bater novo recorde no período da manhã, ultrapassando os 165 mil pontos pela primeira vez.



O Ibovespa caiu 4,31% e fechou a 157.369,36 pontos, de acordo com dados preliminares, após avançar a 165.035,97 na máxima do dia, renovando topo histórico.

No pior momento, recuou a 157.006,61 pontos.



Com tal desempenho, a primeira semana de dezembro acabou com queda acumulada de 1,01%, ante acréscimo de mais de 3% até a véspera. No ano, o Ibovespa ainda sobe 30,91%.



O volume financeiro no pregão desta sexta-feira somava R$ 40,95 bilhões antes dos ajustes finais.







Entre as companhias listadas no Ibovespa (IBOV), apenas quatro ações encerraram a sessão em alta: WEG (WEGE3), Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11) com apoio da forte valorização do dólar ante real por serem empresas expostas ao mercado externo; e Braskem (BRKM5) – com a expectativa de venda da fatia da Novonor (ex-Odebrecht).



O mau-humor dos investidores também atingiu o dólar hoje.



A moeda norte-americana encerrou as negociações desta sexta-feira em alta, avançando a 2,31%, negociado a R$ 5,43.