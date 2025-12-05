Divulgação/MT Leilão da Fernão Dias é marcado para 11 de dezembro na B3

Um dos principais corredores logísticos do Brasil, a BR-381, entre Minas Gerais e São Paulo, conhecida como Rodovia Fernão Dias, terá um novo processo de concessão. O edital do leilão foi aprovado nesta terça-feira (2) pelo Ministério dos Transportes, por meio da A gência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). O certame está marcado para o dia 11 de dezembro e será realizado na B3, em São Paulo.

O novo contrato resulta de uma repactuação com a atual concessionária e passou por validação prévia do Tribunal de Contas da União (TCU). Apesar disso, a disputa será aberta ao mercado, permitindo a entrada de novos operadores privados interessados em assumir a gestão do trecho.

Com 569 quilômetros de extensão, a BR-381 liga Belo Horizonte à capital paulista, atravessando 33 municípios e se consolidando como um eixo essencial para o transporte de cargas e passageiros entre os dois maiores polos econômicos do Sudeste. O tráfego médio diário supera 61 mil veículos por praça, sendo aproximadamente 37% composto por caminhões.

Reprodução/Arquivo/Arteris Rodovia Fernão Dias.





Para a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse, a revisão contratual busca corrigir gargalos e ampliar a eficiência da concessão. “O processo de repactuação da Fernão Dias é mais um exemplo de como estamos aprimorando os contratos para garantir mais eficiência, segurança e qualidade aos usuários.

O objetivo é impulsionar a infraestrutura com investimentos relevantes e promover desenvolvimento”, afirmou.

O contrato terá vigência até 2040 e prevê investimentos superiores a R$ 15 bilhões ao longo de dez anos de intervenções. O pacote de obras inclui a implantação de 108 quilômetros de faixas adicionais, 14 quilômetros de vias marginais, a correção de 9 quilômetros de traçado, além da construção de 29 passarelas, 17 interseções otimizadas e 62 melhorias de acesso.

Estão previstas também seis passagens de fauna, duas áreas de escape e a implementação de novos túneis ao longo da rodovia.

A Fernão Dias será a terceira concessão repactuada dentro do programa de otimização conduzido pelo Ministério dos Transportes, iniciativa que busca revisar contratos vigentes para garantir maior eficiência operacional, mais segurança viária e melhor atendimento aos usuários.





Para 2025, a pasta projeta a realização de 16 leilões de infraestrutura rodoviária, com expectativa de somar R$ 176 bilhões em investimentos.

Até 2026, o governo estima a promoção de 45 certames, que devem movimentar mais de R$ 350 bilhões em novos aportes para a modernização da malha viária federal.