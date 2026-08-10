TJGO Veículos que serão leiloados pelo Tribunal de Justiça de Goiás

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) realizará nos dias 19 e 24 de agosto um leilão de veículos apreendidos em processos criminais, com lances a partir de R$ 1.616. Entre os lotes estão motocicletas, carros de passeio, SUVs, caminhonetes e até um caminhão avaliado em cerca de R$ 490 mil.

O Leilão nº 10/2026 será realizado exclusivamente pela internet. Os veículos estão divididos entre unidades aptas à circulação e sucatas destinadas ao aproveitamento de peças ou à reciclagem.

Entre as opções mais baratas, há motocicletas com lances iniciais de R$ 1.616 e automóveis aptos a circular a partir de R$ 2,5 mil.

Creta parte de R$ 70 mil

Um dos destaques é um Hyundai Creta 2.0 Ultimate, ano/modelo 2023/2024, com lance inicial de R$ 70 mil. Segundo as informações divulgadas sobre o leilão, o veículo tem valor de referência de aproximadamente R$ 130 mil.

A diferença entre o lance mínimo e o valor de referência é de R$ 60 mil. Como se trata de um leilão, entretanto, o preço de abertura não necessariamente será o valor pago pelo comprador, já que os participantes poderão apresentar propostas superiores durante a disputa.

Também será ofertada uma Toyota Hilux CD4X4 SR, ano/modelo 2013/2014, com lance inicial de R$ 50 mil, além de um Jeep Compass Limited F, 2017/2017, a partir de R$ 43 mil.

Um Fiat 500 Cult, ano/modelo 2015/2015, poderá receber propostas a partir de R$ 26 mil.

Interessados podem visitar veículos

Quem quiser conferir presencialmente as condições dos veículos poderá realizar visitas entre os dias 11 e 14 de agosto, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

Os lotes estão distribuídos entre o pátio da leiloeira responsável pelo certame e delegacias em diferentes municípios de Goiás.

A visita precisa ser agendada previamente pelo telefone ou WhatsApp (62) 99957-2257.

O primeiro leilão será realizado em 19 de agosto e o segundo no dia 24. O certame será online, pela plataforma da Caiapó Leilões, onde também estarão disponíveis o edital, as fotografias e a relação completa dos lotes.



