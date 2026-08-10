Ciete Silvério/ Prefeitura de São Paulo Unidade central do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo

As unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo anunciaram mais de 2 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (10). Os interessados em se candidatar podem realizar o cadastro até a quarta-feira (12), tanto pela plataforma online quanto nas unidades presenciais do Cate, sejam elas fixas ou móveis.

Os salários variam de R$ 761, para cargos de aprendiz administrativo ou de linha de produção que contam com carga horária de 4 horas, a R$ 4.638, para técnicos de segurança do trabalho.

Algumas vagas

Diferentes estabelecimentos como lojas, supermercados, lanchonetes e padarias, estão com ampla oferta de vagas, muitas delas para início imediato; só para a função de atendente, estão disponíveis 418 posições. A maioria das vagas exige que o candidato tenha concluído o ensino fundamental, mas não requer experiência prévia de trabalho. Os salários podem chegar a R$ 2.600.

No setor gastronômico, 130 vagas foram disponibilizadas em diferentes funções, com salários que podem alcançar R$ 4.000, entre elas: ajudante de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, sushiman, garçom, entre muitas outras; algumas dessas posições exigem experiência prévia e cursos específicos na área.

Na área de segurança, foram abertas 70 vagas para agentes, que atuarão nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda do trem. Para se cadastrar nas oportunidades, é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio, além do certificado de reciclagem de vigilante no momento da inscrição. Os contratados terão como responsabilidade orientar passageiros, prevenir riscos e garantir o cumprimento das normas; durante o período de experiência, o salário é de R$ 1.912, após essa fase, passa para R$ 3.106, acrescido de 30% de adicional de periculosidade, além de benefícios.





Quem procura recolocação na área de logística encontra 83 vagas disponíveis, com rendimentos variando entre R$ 1.805 e R$ 2.440. É exigida escolaridade mínima de ensino fundamental e a empresa fornece treinamento para candidatos que não possuem experiência no setor. As oportunidades estão distribuídas em bairros como Aricanduva, Vila Guarani, Vila Carrão e São Mateus.

Programa Contrata SP - Juventude

A unidade central do Cate promove, nesta quarta-feira (12), um mutirão de empregabilidade voltado para jovens a partir de 16 anos, com mais de 200 vagas disponíveis. A iniciativa integra as comemorações do Dia Internacional da Juventude e reúne oportunidades em setores como comércio, serviços e indústria.

O atendimento será realizado na Rua Álvares Penteado, 203, das 9h às 16h. Para participar, os candidatos devem apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser física ou digital.

Durante o evento, técnicos do Cate estarão à disposição para orientar os jovens sobre como acessar a versão digital da carteira de trabalho e também auxiliar na elaboração de currículos.

Ao todo, 12 empresas participam da ação, oferecendo vagas para funções como auxiliar administrativo, atendente, repositor, caixa, agente de estação e auxiliar de produção. As oportunidades não exigem experiência prévia e são destinadas a candidatos que estejam cursando, no mínimo, o ensino fundamental.

