Divulgação Bitcoin: a maior criptomoeda do mundo se tornou o quinto maior ativo do planeta





O Bitcoin (BTC) atingiu o maior valor da sua história nesta quarta-feira (21), superando US$ 109 mil, após fechar o dia anterior com seu maior preço diário já registrado: US$ 106.830.

O recorde ocorreu na véspera da comemoração dos 15 anos da primeira transação comercial com criptomoedas.

A valorização é resultado, entre outros fatores, do otimismo com a regulação para o setor nos EUA e da preocupações com a saúde fiscal dos Estados Unidos, que reacendem o apelo do BTC como reserva de valor, o que impulsiona o fluxo para em ETFs.

Na segunda-feira (19), os ETFs à vista de Bitcoin negociados nos EUA registraram entrada líquida de US$ 667 milhões, segundo dados da SoSoValue, somando US$ 3,3 bilhões apenas em maio, em demanda institucional que tem sustentado o movimento de alta, na avaliação de Paul Howard, diretor da Wincent, em nota.

A pressão compradora dos investidores dos EUA também é refletida no Coinbase Bitcoin Premium Index, índice que segue em território positivo, indicando que o BTC está sendo negociado com prêmio na Coinbase frente a outras bolsas globais.

Com esse avanço, a maior criptomoedas do mundo se tornou o quinto maior ativo do planeta, ao elevar seu valor de mercado para US$ 2,16 trilhões — superando a Amazon, que está avaliada atualmente em US$ 2,15 trilhões.

O recorde anterior havia sido registrado em 20 de janeiro, no dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , que impulsionou o otimismo do setor com promessas de apoio às criptomoedas.