Reprodução Imposto de renda 2025





A Receita Federal libera nesta sexta-feira (23) a consulta ao primeiro lote da restituição do Imposto de Renda de 2025, que, segundo o órgão, será o maior da história. Os pagamentos começam no dia 30 de maio, data que também marca o fim do prazo para entrega das declarações.

A consulta deve ser feita pelo site da Receita, na aba "Imposto de Renda", onde estará disponível a opção "Consultar minha restituição". Para acessar, é necessário ter login gov.br, que pode ser criado com o CPF ou dados bancários.

A restituição será paga diretamente na conta informada pelo contribuinte no momento do envio da declaração. Se o valor não for resgatado em até um ano, será preciso solicitá-lo pelo Portal e-CAC, também disponível no site da Receita.

Nessa etapa, após o login, é necessário acessar a seção "Meu Imposto de Renda" e buscar pela opção que trata da restituição não resgatada na rede bancária.

O cronograma de pagamento segue até setembro, dividido em cinco lotes: o primeiro será pago no dia 30 de maio, seguido pelos demais em 30 de junho, 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro.

Este ano, houve mudança na ordem de prioridade para receber a restituição. Pessoas que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix ganham preferência em relação a quem adotar apenas um dos procedimentos.

A fila continua priorizando idosos, pessoas com doenças graves e professores, mas a combinação das duas medidas tecnológicas agora coloca o contribuinte um passo à frente.