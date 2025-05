Pixabay Adidas





Os consumidores americanos devem preparar o bolso. O tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump já começa a ter efeitos concretos: marcas globais, de vestuário a ferramentas, alertam que os preços de seus produtos vão subir nos Estados Unidos.

Gigantes como Adidas, Stanley Black & Decker, Walmart, Ford e Best Buy anunciaram recentemente planos para repassar aos consumidores os custos adicionais gerados pelas tarifas sobre importações, especialmente da China. O impacto atinge uma vasta gama de produtos — de tênis e roupas esportivas a ferramentas, eletrônicos e alimentos do cotidiano.

Uma das primeiras grandes marcas a se posicionar publicamente foi a Adidas. Em declaração recente, o CEO da empresa afirmou que os preços de calçados esportivos da marca nos Estados Unidos vão aumentar em razão das tarifas sobre produtos importados da China, país onde parte significativa da produção da empresa ainda está concentrada.

“Como atualmente não podemos produzir quase nenhum de nossos produtos nos EUA, essas tarifas mais altas acabarão resultando em custos mais altos para todos os nossos produtos no mercado americano”, cita o executivo, em comunicado aos investidores.

Outra gigante afetada é a Stanley Black & Decker, fabricante de ferramentas manuais e elétricas como as marcas Dewalt e Craftsman. A empresa anunciou que pretende aumentar os preços de diversos produtos, com impacto direto no consumidor final. Segundo executivos, as tarifas podem reduzir os lucros por ação em até US$ 0,75 (R$ 4,22). Para compensar, será necessário reajustar a tabela de preços.

“Em um cenário desafiador, estamos acelerando ajustes na cadeia de suprimentos e avaliando todas as opções para reduzir o impacto de tarifas sobre os clientes, protegendo o negócio e a capacidade de inovação nos próximos anos. Implementamos um aumento inicial de preços em abril e notificamos os clientes de que novas ações serão necessárias.”, afirmou o CFO Donald Allan Jr., durante apresentação de resultados aos investidores.

Os maiores varejistas dos Estados Unidos também soaram o alarme. O Walmart, por exemplo, alertou que produtos básicos — como roupas, utensílios domésticos, móveis e eletrônicos — podem ficar mais caros. Como grande parte dessas mercadorias é importada da China, as novas tarifas afetam diretamente o abastecimento das lojas.

A Best Buy, rede de eletrônicos, também prevê aumentos nos preços de itens como fones de ouvido, televisores, laptops e consoles de videogame. A empresa reforçou que muitos desses produtos vêm da Ásia, onde a cadeia de suprimentos ainda não se recuperou completamente dos efeitos da pandemia. Com as tarifas, a situação se agrava.

O setor automotivo também está entre os mais atingidos. A Ford estima que as tarifas sobre aço e alumínio — insumos básicos para a produção de veículos — vão gerar um custo adicional de até US$ 1 bilhão (R$ 5.670.250.000) por ano. Como resultado, o preço de carros e caminhonetes pode subir já nos próximos trimestres.

“Tarifas de Trump terão efeito devastador para montadoras”, afirmou Jim Farley, CEO da montadora, em entrevista ao site Bloomberg . Ele também alertou que os consumidores podem ter de pagar mais caro por veículos elétricos, cujas baterias dependem de insumos importados.

Marcas de vestuário e calçados que produzem em países como México e China também serão afetadas. A Columbia Sportswear expressou preocupação com as novas tarifas, indicando que parte da linha de jaquetas, calçados e mochilas terá reajustes nos EUA.

Na mesma linha, empresas como Levi's, Nike, New Balance, Patagonia e American Eagle podem enfrentar aumentos de custos em suas cadeias de suprimento. Um relatório da Axios mostrou que, com as tarifas, o preço de um par de tênis produzido no México pode subir entre 10% e 20% para o consumidor final americano.





O tarifaço de 2025



O tarifaço anunciado por Donald Trump refere-se a um novo pacote de tarifas de importação, especialmente voltado contra produtos fabricados na China.

As medidas incluem aumentos significativos nas taxas aplicadas a bens como veículos elétricos, equipamentos eletrônicos, calçados e roupas, com o objetivo declarado de proteger a indústria americana e reduzir a dependência econômica do país em relação ao mercado chinês.