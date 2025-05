MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL Carteira de trabalho

A taxa de desocupação no Brasil foi de 7% no trimestre encerrado em março de 2025, segundo dados da PNAD Contínua divulgados nesta terça-feira (30) pelo IBGE. O índice representa alta de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, mas ainda é inferior aos 7,9% registrados no mesmo período de 2024. Trata-se da menor taxa para o primeiro trimestre desde o início da série histórica, em 2012.

A alta no desemprego foi impulsionada pelo aumento de 13,1% na população desocupada, o que corresponde a mais 891 mil pessoas em busca de trabalho. Apesar da elevação, o número ainda é 10,5% menor que o observado um ano antes.

Também houve queda de 1,3% na população ocupada, o que representa 1,3 milhão de pessoas a menos com emprego em relação ao trimestre anterior. Ainda assim, o número de ocupados é 2,3% maior do que no mesmo período de 2024.

Segundo o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada se manteve estável em 39,4 milhões. Já os empregados sem carteira no setor privado somaram 13,5 milhões, uma queda de 5,3% (menos 751 mil pessoas), puxada por perdas nos setores de construção, serviços domésticos e educação.

Nenhum grupamento de atividade apresentou crescimento da ocupação na comparação trimestral. As principais reduções ocorreram em construção (-397 mil), serviços domésticos (-241 mil), alojamento e alimentação (-190 mil) e administração pública e serviços sociais (-297 mil). Na comparação anual, houve crescimento na indústria, comércio, transporte, administração pública e serviços financeiros.

O rendimento médio real dos ocupados subiu para R$ 3.410, novo recorde da série histórica, com alta de 1,2% no trimestre e de 4% no ano. Os maiores avanços foram registrados nos setores de agricultura, construção, administração pública e serviços domésticos.