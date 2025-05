Divulgação INSS alerta para golpe do ressarcimento





O Ministério da Previdência Social alerta aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para um novo golpe que surgiu após a divulgação dos esquemas de fraudes no INSS.

A pasta do governo pede para que os beneficiários não acessem links enviados por e-mail, aplicativo de mensagem ou outro meio, informando sobre "ressarcimento de descontos de mensalidades associativas". Trata-se de um golpe que promete agilizar a devolução do dinheiro cobrado de forma indevida por associações e sindicatos nos últimos anos.

Quando haverá a devolução?

Na última quinta-feira (24), o governo anunciou a suspensão de todos os descontos mensais feitos por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, além do ressarcimento integral dos valores.

De acordo com a Previdência Social, os valores descontados no mês de abril ficarão retidos neste mês, conforme informado pela Controladoria-Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio, que será depositada entre 26 de maio a 6 de junho.

O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários descontados antes de abril deste ano serão avaliados por um grupo da Advocacia Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro. Até o momento, não há prazo para uma possível devolução.





Como verificar se tive desconto?

Para saber se seu benefício foi descontado, acesse o portal " Meu INSS " pelo site ou aplicativo e clique em "Consultar Benefício". Depois, em "Extrato de Pagamento". Escolha o mês da consulta — caso tenha sido descontado, o valor vai constar na tabela.

O ressarcimento só poderá ser feito pelo próprio órgão. Para tirar dúvidas quanto a isso, o beneficiário pode entrar em contato pelo telefone que aparece no contracheque.