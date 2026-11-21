Gerado por IA A queda também atingiu outras criptomoedas.

O bitcoin recuou até 6,1% na última sexta-feira (20), chegando a US$ 57.716, o menor valor registrado desde setembro de 2024. A queda ocorreu em meio à redução dos investimentos em ativos de maior risco, diante de dúvidas sobre o setor de inteligência artificial e da expectativa de que os juros nos Estados Unidos continuem altos.

Às 23h41 (horário do leste dos Estados Unidos), o Bitcoin registrava queda de 5,03% e era negociado a US$ 55.817,45.

Desde que atingiu seu pico, acima de US$ 126 mil, em outubro de 2025, o Bitcoin perdeu mais da metade do valor. Atualmente, a criptomoeda também vale menos do que na época em que Donald Trump, defensor do setor, reassumiu a Presidência dos Estados Unidos.

A queda também atingiu outras criptomoedas. O Ethereum (ETHUSD) recuou 4,42% às 23h44 (horário do leste dos Estados Unidos), sendo negociado a US$ 1.547,79. O resultado mostra que a desvalorização não atingiu apenas o Bitcoin, mas também outras moedas importantes do mercado.

Por que o bitcoin caiu?

O Bitcoin enfrenta uma série de fatores que pressionam seu valor nas últimas semanas. No fim de outubro, um ataque hacker à Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, aumentou a preocupação dos investidores com o mercado de ativos digitais.

Na semana seguinte, as vitórias dos democratas nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos levantaram dúvidas sobre a possibilidade de o setor c onseguir regras mais favoráveis no país. Além disso, a alta do dólar e a expectativa de que o Federal Reserve (Fed), banco central americano, volte a aumentar os juros também prejudicaram o mercado de criptomoedas.

Na última sexta-feira (20), a queda do Bitcoin também provocou a liquidação de cerca de US$ 2 bilhões em investimentos que apostavam na alta das criptomoedas, em um período de 24 horas. A maior parte desse valor estava ligada ao Bitcoin, segundo dados da plataforma Coinglass.