FreePik Treine bem a sua equipe e veja suas vendas crescerem





Nesta coluna tenho dado dicas e conselhos para os empreendedores aprimorarem o seu negócio e melhorarem o seu desempenho. Chegamos ao momento de falarmos sobre a importância do treinamento da sua equipe, principalmente com o foco no atendimento e nas conversões dos leads e/ou contatos de potenciais consumidores.

Conversão em vendas é uma arte que exige conhecimentos, habilidades e preparação. Por isso é muito importante treinar sua equipe para transformar potenciais clientes em consumidores fiéis, com o ensinamento de técnicas que ajudarão seus colaboradores a entenderem a jornada durante a compra e criar uma cultura pela permanente excelência.

Entenda: a jornada do cliente é a história do cliente com a marca, do primeiro contato até o pós-venda. O negócio não acaba quando o produto é vendido.

Quando um consumidor procura uma empresa, independentemente do canal de comunicação utilizado, em geral as expectativas dele são: economizar tempo; solucionar alguma dor ou problema; e ter uma experiência simples, fácil e prazerosa.

Por isso, ao investir em treinamentos para a sua equipe, o empreendedor poderá estabelecer processos padronizados é um dos pontos mais importantes e cruciais, que possibilitará executar o trabalho da melhor forma possível.

Assim, sua equipe aprimorará ensinamentos e habilidades para superar essas expectativas, como obtendo mais conhecimentos sobre os produtos e/ou serviços oferecidos; como oferecer um atendimento personalizado, empático e proativo; como otimizar e humanizar os recursos das plataformas digitais; entre outros ensinamentos que permita acolher o consumidor e criar uma conexão para fazê-lo sentir-se seguro com a sua marca.

Não se esqueça que, apesar dos diversos recursos automáticos das plataformas digitais, do outro lado da tela há uma pessoa interessada em seu produto e/ou serviço. Então a acolha e busque criar uma conexão que a faça se sentir segura.

No post “Quer investir nas redes sociais? Conheça os formatos para sua empresa”, comentei que cada plataforma possui as suas particularidades, certo?

Então, para ter uma equipe bastante coesa e padronizada, é preciso investir continuamente em treinamentos com seu time, visando explorar os máximos de possibilidades e focar na conversão dos potenciais clientes.

Portanto, realize sessões regulares de treinamentos com seus colaboradores para atualizá-los sobre novos produtos e soluções, técnicas de atendimento e de vendas, tendências de mercado, entre outros temas, além de criar e praticar simulações de atendimento e vendas, para que, por meio de feedbacks construtivos, eles melhorem suas habilidades.

Sabemos que vender é um dos pontos mais importantes para um negócio. No entanto, não se esqueça de estabelecer metas claras e realistas para a sua equipe, recompensá-la e incentivar a excelência, o que permitirá criar uma cultura por resultados, na qual todos se sentirão motivados a dar o seu melhor.

Espero que com essas dicas, você consiga começar a criar estratégias que ajudem sua equipe a converter contatos em vendas de maneira eficaz e sustentável.

Com amor, Raquel.