Imagem: Menara Grafis | Shutterstock Qual é o propósito da sua empresa?





Empreendedor, você sabe qual é o propósito do seu negócio? E a resposta não pode ser vender mais.

Assim como comentei nos posts anteriores desta coluna sobre a importância das empresas terem uma "caras", "rostos" e "linguagem", com a elaboração de identidade visual, personas bem definidas, estratégias objetivas e atendimentos humanizados para alcançar seus objetivos, é necessário também pensar no que o negócio irá agregar na vida das pessoas.

Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, com hábitos de consumo mutáveis a todo o momento, ter um propósito claro e genuíno é essencial para qualquer empresa que busca se destacar e prosperar. Isso não só facilita a identificação dos consumidores com a marca, mas também auxilia na criação de estratégias para se comunicar e, consequentemente, resulta em aumento de vendas e promove um relacionamento profundo e duradouro com a sociedade.

Se você ainda não sabe o propósito da sua empresa, coloco algumas perguntinhas para ajudá-los:

• Por que você faz o que faz?

• Como você faz o que faz?

• O que você agrega na vida das pessoas?

• O que você facilita para o seu cliente?

• O que você quer transformar?

• O que você quer deixar para o mundo?

Ao responder essas perguntas, você começa a entender o significado por trás da existência do seu negócio. Assim também é possível definir a missão e os valores, ou seja, "o quê" e "como" a sua empresa agirá para alcançar seus objetivos.

Tenha sempre em mente: o propósito do seu negócio não pode ser apenas metas de vendas e faturamento, mas sim do legado que você está construindo e a diferença que fará ao mundo.

Pesquisa realizada pela Cone Communications, agência norte-americana de Marketing, mostra que 87% dos consumidores adquirem produtos de empresas que defendem uma causa pela qual eles se importam e 76% se recusariam a apoiar marcas que se posicionam contrárias às suas crenças. Isso reforça o quão poderoso ter um propósito é o diferencial competitivo no cenário atual.

Em tempos de redes sociais, independente do porte da sua empresa, definir um propósito ajuda as empresas a se destacarem e serem mais bem-sucedidas, resilientes e capazes de gerar impacto positivo tanto para seus clientes quanto para a sociedade como um todo.

Além do mercado consumidor, pensar no legado da sua empresa é um pilar fundamental para a construção de uma cultura corporativa. Quando os colaboradores entendem e compartilham dos mesmos objetivos e valores, eles se sentem mais conectados e inspirados em contribuir para o crescimento do negócio, o que impacta na produtividade, inovação e até mesmo na retenção de talentos.

Entenda que estabelecer um propósito para a sua empresa vai além do dinheiro, mas também ajudará o empreendedor a alcançar os objetivos financeiros por trás do seu negócio e a construir algo mais duradouro para a sociedade.

Com amor, Raquel.