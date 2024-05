FreePik O item mais famoso é a logomarca





Toda empresa precisa ter uma “cara” para que o público se relacione, indiferentemente do canal de comunicação. E identidade visual é isso, um conjunto de elementos gráficos e visuais que têm como objetivo comunicar ao seu público-alvo a proposta, os valores, o propósito e a missão.

O item mais famoso é a logomarca (ou popularmente conhecida apenas por ‘logo’), que é o desenho, símbolo ou ícone que representa graficamente a sua marca. Geralmente essa vem acompanhada pela parte escrita do nome da marca de forma estilizada (que chamamos em Marketing como ‘logotipo’).

Isso torna uma imagem coerente e reconhecível, transmitindo o que o negócio quer que o mundo saiba dele.

Por exemplo, o que vem a sua mente quando vê uma imagem vermelha com algo escrito em branco? Ou a letra M na cor amarela? Ou uma maçã cinza mordida?

Acredito que você tenha pensado nas marcas Coca-Cola, McDonalds e Apple, certo?

Isso significa que essas marcas de sucesso souberam criar uma identidade visual bem sólida, que levam ao reconhecimento e a gerar um “valor de marca”, transmitindo profissionalismo e confiança.

Quando as pessoas percebem que sua empresa tem uma aparência bem cuidada e profissional, eles tendem a confiar mais na qualidade dos seus produtos ou serviços, ponto crucial para convertê-las em clientes.

Humanizar para se diferenciar

Atualmente, com as redes sociais, onde a competição pela atenção é feroz, ter uma identidade visual única ajuda a se destacar em meio ao mar de informações. Com isso, vou dar uma dica de ouro que falo em minhas aulas, consultorias e mentorias: “pessoas compram de pessoas” .

Incorporar a humanização no conteúdo visual é igualmente vital. Os empreendedores que compreendem essa premissa e aplicam esse princípio em sua estratégia digital têm uma vantagem significativa no mercado.

Assim como a logomarca e o logotipo dão a “cara” a uma empresa, é necessário pensar quais serão os “rostos” dela, compreendendo para quem ela vende.

No Marketing chamamos isso de “personas”, ou seja, personagens fictícios que representam o cliente ideal de um negócio.

• Como humanizar a sua comunicação?

Definidas as “personas” de uma empresa, é possível criar um plano de comunicação com interações humanizadas que fortaleça o relacionamento.

O uso de fotos de pessoas, como os fundadores, funcionários e até mesmo clientes regulares, ajudam a criar uma conexão emocional, dificilmente alcançados apenas com gráficos e texto.

Quando o público-alvo veem os rostos por trás da marca, eles se sentem mais confiantes em adquirir um produto ou serviço da empresa. Isso é um diferencial em um mundo onde as interações digitais, que muitas vezes soam impessoais.

Esse estilo de postagem auxilia e incentiva o engajamento, pois tendem a receber mais curtidas, comentários e serem compartilhadas, o que expande a abrangência do seu conteúdo e pode impactar novos clientes.

• Pessoas compram de pessoas

Quando as pessoas percebem que há alguém real por trás de uma marca, elas se sentem mais à vontade para fazer perguntas, tirar dúvidas e fechar negócios. Essa interação direta é a oportunidade certa para converter “contatos” em “clientes”.

Para potencializar o impacto da sua identidade visual e da humanização, é essencial que ambos sejam integrados de forma coesa em sua estratégia de comunicação.

Por isso, escolha uma paleta de cores consistente e coerente com as cores de sua marca, use tipografias que reflitam a personalidade desejada e crie padrões para suas postagens.

Ao mesmo tempo, planeje conteúdos que mostrem a equipe, celebrem conquistas, compartilhem histórias autênticas e promova o reconhecimento da sua empresa entre os clientes, por meio de marcações em postagens espontâneas.

• Identidade pronta, vamos evoluir e crescer?

Concluída a primeira etapa ao definir sua identidade visual, para o seu negócio vender mais e crescer, é preciso olhar para outras funções de Gestão e Marketing, como o valor da marca, o que engloba atributos de como o mercado e os consumidores enxergam sua empresa, e o branding, um conjunto de ações em estratégias e gestão.

Mas isso é conversa para outro post, ok?

Conte comigo para ajudar a desmistificar o Marketing.

Com amor, Raquel.