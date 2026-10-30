Imagem editada com IA Esfera é uma das principais plataformas para quem deseja acumular pontos

A Esfera é o programa de pontos e recompensas do Santander. A plataforma permite acumular pontos em compras, aproveitar ofertas de lojas parceiras e trocar o saldo por produtos, serviços e viagens. Também é possível transferir os pontos para programas de fidelidade de companhias aéreas.

Embora esteja ligada ao Santander, a Esfera não é exclusiva dos clientes do banco. Qualquer pessoa pode criar uma conta gratuitamente e aproveitar as oportunidades disponíveis, mesmo sem ter conta-corrente ou cartão de crédito da instituição.

A plataforma reúne diferentes formas de acúmulo e resgate, o que permite ao consumidor escolher como aproveitar as recompensas de acordo com seus objetivos.

Como funciona a Esfera?

A Esfera funciona como um ecossistema de recompensas. Os participantes podem acumular pontos em compras realizadas nas lojas parceiras, utilizar cartões de crédito elegíveis e assinar o Clube Esfera, entre outras possibilidades.

Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos, vales-compra e serviços, além de utilizados em viagens ou transferidos para programas de fidelidade de companhias aéreas.

A adesão ao programa é gratuita e não exige a contratação de um cartão Santander. Entretanto, algumas formas de acúmulo e determinados benefícios dependem de produtos financeiros elegíveis ou de condições específicas de cada oferta.

Como acumular pontos Esfera

Existem diferentes maneiras de acumular pontos no programa:

Cartões de crédito: compras realizadas com cartões Santander elegíveis podem gerar pontos conforme as regras de cada produto. Outros cartões ou programas podem ter condições específicas de participação.



Compras em lojas parceiras: ao acessar os estabelecimentos pelos links disponíveis na Esfera, o consumidor pode acumular pontos de acordo com a pontuação anunciada e as regras da oferta.



Clube Esfera: a assinatura oferece pontos recorrentes e benefícios adicionais, conforme o plano contratado.



Compra de pontos: quem deseja aumentar o saldo pode adquirir pontos diretamente na plataforma, de acordo com as condições vigentes.



Restaurantes parceiros: determinadas compras em estabelecimentos participantes também podem gerar recompensas.



A quantidade acumulada varia conforme o canal utilizado, o valor gasto e as condições de cada campanha. Antes de realizar uma compra, é importante verificar a pontuação oferecida, os produtos elegíveis e o prazo previsto para o crédito dos pontos.

Como usar os pontos Esfera

Os pontos podem ser utilizados de diferentes maneiras, conforme as opções disponíveis na plataforma.

Passagens aéreas e viagens: utilizar pontos em serviços de viagem oferecidos pela Esfera.



Milhas aéreas: transferir o saldo para programas parceiros de companhias aéreas (Azul, Latam, Gol, Iberia, Copa Airlines, Air France/KLM, TAP, Turkish Airlines), conforme as regras de conversão.



Produtos e vales-compra: trocar pontos por itens e créditos para compras disponíveis no catálogo.



Pagamento de despesas: utilizar pontos em modalidades elegíveis, como o abatimento de valores na fatura, quando disponível.



A melhor opção depende do objetivo do consumidor e do valor que consegue obter em cada modalidade. Por isso, vale comparar as alternativas antes de realizar um resgate.

Como acumular mais pontos na Esfera

Uma das estratégias para acelerar o acúmulo é aproveitar as compras bonificadas. A plataforma oferece campanhas em lojas parceiras que concedem pontos adicionais por real gasto, permitindo aumentar o saldo sem depender exclusivamente da pontuação do cartão de crédito.

A quantidade de pontos varia conforme a loja e a promoção. Em algumas campanhas, o consumidor pode receber múltiplos pontos por real gasto, desde que cumpra as condições estabelecidas.

Para garantir o crédito, geralmente é necessário iniciar a compra pelo link da loja dentro da Esfera e concluir a transação respeitando as regras da oferta. Também é importante verificar os prazos de processamento e eventuais restrições a cupons de desconto ou produtos específicos.

Outra possibilidade é aproveitar as campanhas de transferência bonificada para programas de companhias aéreas. Nessas ações, o participante pode receber milhas adicionais ao transferir seus pontos Esfera para um programa elegível.

Uma bonificação de 30%, por exemplo, transforma uma transferência de 10 mil pontos em 13 mil milhas, desde que todas as condições da promoção sejam cumpridas.

Antes de transferir, vale conferir a taxa de conversão, o percentual de bônus, a necessidade de cadastro prévio e as regras de crédito. A bonificação, isoladamente, não garante que a operação seja vantajosa: o resultado depende também do custo e da disponibilidade das passagens que o consumidor pretende emitir.

O que é o Clube Esfera?

O Clube Esfera é um serviço de assinatura que oferece pontos recorrentes e benefícios adicionais aos participantes.

Entre as vantagens previstas nos planos estão descontos em produtos e viagens, condições especiais para compra de pontos e benefícios relacionados às transferências para programas de milhas. As condições variam conforme o plano e as regras vigentes.

A assinatura pode compensar para quem utiliza os benefícios com frequência. Para avaliar o custo-benefício, é importante comparar o preço da mensalidade com o valor dos pontos recebidos e das vantagens efetivamente aproveitadas.

Quanto valem os pontos Esfera?

Os pontos Esfera não possuem um valor fixo em reais. O retorno depende do resgate escolhido, das condições da oferta e das alternativas disponíveis.

Uma forma de avaliar o resultado é calcular o valor obtido por mil pontos. Para isso, basta dividir o valor em reais da recompensa pelo número de pontos utilizados e multiplicar o resultado por mil.

Por exemplo, se um produto de R$ 300 puder ser resgatado por 20 mil pontos, cada mil pontos estará proporcionando R$ 15 em valor de compra.

O cálculo é útil para comparar opções, mas exige atenção ao preço efetivamente praticado pelo produto ou serviço. Também vale comparar o resgate com a possibilidade de transferir os pontos para um programa aéreo e utilizá-los em uma passagem.

O melhor uso dos pontos Esfera é aquele que oferece o maior benefício para o consumidor, considerando seus objetivos, os custos envolvidos e as alternativas disponíveis.