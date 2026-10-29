Imagem editada com IA Livelo permite acumular pontos em compras e cartões de crédito e trocá-los por produtos, serviços, viagens e milhas aéreas

A Livelo é um programa de fidelidade que permite acumular pontos e trocá-los por produtos, serviços, viagens e milhas aéreas. Qualquer pessoa pode criar uma conta gratuitamente, sem precisar ser correntista do Banco do Brasil ou do Bradesco, instituições que controlam a empresa.

Os pontos podem ser acumulados de diferentes maneiras, incluindo compras em lojas parceiras, assinatura de um clube de pontos e transferências de programas de fidelidade de bancos parceiros. Essa flexibilidade permite reunir recompensas em uma única conta e escolher posteriormente como utilizá-las.

Como funciona a Livelo?

O funcionamento da Livelo é baseado em três etapas: acumular pontos, avaliar as opções disponíveis e trocar as recompensas.

A plataforma possui parcerias com instituições financeiras e empresas de diferentes setores. Isso permite que consumidores de diferentes bancos participem do programa, embora as formas de acúmulo e as condições de transferência dependam de cada parceiro.

A adesão é gratuita. Não é necessário assinar o Clube Livelo para criar uma conta e começar a acumular pontos, embora a assinatura ofereça benefícios adicionais.

Como acumular pontos Livelo

Existem diferentes maneiras de aumentar o saldo na plataforma:

Cartões de crédito: clientes do Banco do Brasil e Bradesco acumulam pontos diretamente na Livelo. Outros permitem transferir para a plataforma as recompensas geradas pelo banco emissor.



Transferências de bancos parceiros: clientes de instituições financeiras que participam do programa podem transferir pontos de seus programas de fidelidade para a Livelo, conforme as regras de cada banco.



Compras em lojas parceiras: ao acessar uma loja pelo ambiente da Livelo e cumprir as condições da oferta, o consumidor pode receber pontos pelas compras realizadas.



Shopping Livelo: a plataforma oferece produtos e campanhas que permitem acumular pontos, conforme as regras de cada oferta.



Clube Livelo: a assinatura disponibiliza uma quantidade recorrente de pontos e benefícios adicionais.



Compra de pontos: é possível adquirir pontos mediante pagamento, respeitando as condições comerciais vigentes.



A quantidade acumulada varia conforme o cartão utilizado, o valor da compra, a instituição financeira e as condições de cada campanha. Antes de realizar uma transação, vale consultar as regras para confirmar a elegibilidade e o prazo de crédito dos pontos.

Como acumular mais pontos na Livelo?

Uma das estratégias para aproveitar melhor a Livelo é acompanhar as campanhas de pontuação bonificada, que permitem receber recompensas adicionais em compras e transferências de programas parceiros.

No Shopping Livelo e nas lojas parceiras, é comum encontrar promoções que oferecem uma quantidade maior de pontos por real gasto. Uma campanha de 5 pontos por real, por exemplo, permite acumular 2.500 pontos em uma compra de R$ 500. Em algumas ofertas, a pontuação pode ser ainda mais elevada.

Outra oportunidade são as transferências bonificadas de bancos parceiros, que concedem pontos extras para quem envia o saldo de programas de fidelidade elegíveis à Livelo. Uma promoção com bônus de 30%, por exemplo, transforma 10 mil pontos transferidos em 13 mil pontos na plataforma.

Essas campanhas podem acelerar o acúmulo, mas exigem atenção às regras. Antes de participar, é importante verificar os prazos, a necessidade de cadastro prévio e as condições para receber a bonificação.

No caso das compras, também vale comparar os preços com os de outras lojas. Afinal, uma pontuação elevada não compensa necessariamente pagar mais caro por um produto.



Como usar os pontos Livelo para viajar

Uma das principais possibilidades é transferir os pontos Livelo para programas de fidelidade de companhias aéreas e utilizá-los na emissão de passagens. Entre as empresas e os programas relacionados ao ecossistema de viagens estão Azul, Smiles (Gol), Latam Pass, Iberia Club, British Airways Club, Flying Blue (Air France e KLM), Qatar Airways Privilege Club, United MileagePlus, ConnectMiles (Copa Airlines), Etihad Guest e Aeroméxico Rewards, conforme as parcerias e condições de transferência disponíveis.

A conversão varia de acordo com o programa de destino. Em algumas campanhas, a Livelo oferece transferências bonificadas, que acrescentam milhas ao saldo recebido pela companhia aérea. Por isso, vale comparar as condições de cada oferta antes de movimentar os pontos.

Os pontos também podem ser utilizados em viagens e hospedagens por meio das opções de resgate disponíveis na plataforma e de parceiros do setor hoteleiro. As modalidades de utilização, os estabelecimentos participantes e as condições de pagamento variam conforme a oferta.

Antes de transferir pontos para um programa aéreo, o ideal é verificar a disponibilidade de passagens, a quantidade de milhas exigida e eventuais taxas. Assim, o consumidor consegue avaliar se a transferência oferece vantagem em relação à compra da passagem em dinheiro.