Divulgação/Qatar Airways Qatar Airways utiliza a moeda Avios

A Livelo passou a permitir a transferência direta de pontos para o Privilege Club, programa de fidelidade da Qatar Airways. A conversão padrão é de 3 pontos Livelo para cada Avios, moeda utilizada pela companhia aérea e por outros programas parceiros. A operação exige um mínimo de 3.000 pontos e tem prazo de crédito de até sete dias, segundo as condições divulgadas pela empresa.

A novidade amplia as alternativas para quem deseja utilizar pontos brasileiros em viagens internacionais. A parceria também estabelece uma condição diferenciada para clientes do cartão American Express Centurion, emitido pelo Bradesco: nesse caso, a conversão é de 1 ponto Livelo para 1 Avios.

Como transferir pontos Livelo para a Qatar Airways

A transferência é realizada pelo site ou aplicativo da Livelo. O consumidor deve acessar a área de transferência de pontos para parceiros, selecionar a Qatar Airways e informar a quantidade de Avios desejada.

Na conversão padrão, cada 3.000 pontos Livelo se transformam em 1.000 Avios. Para quem tem 30 mil pontos, por exemplo, o saldo resultante será de 10 mil Avios.

A transferência mínima é de 3.000 pontos Livelo, equivalentes a 1.000 Avios. O prazo de crédito informado pela empresa é de até sete dias, embora as condições específicas da operação devam ser conferidas no momento da solicitação.

A Livelo também disponibiliza a modalidade de transferência com pontos mais dinheiro, alternativa para clientes que não desejam utilizar exclusivamente o saldo acumulado. O custo e as condições dessa opção precisam ser avaliados antes da conclusão da operação.

Reprodução Transferência pode ser feita pelo app ou site da Livelo





Qual é a conversão de pontos Livelo para Avios?

A principal diferença entre os clientes está na paridade oferecida. Para a maioria dos participantes, são necessários 3 pontos Livelo para obter um Avios. Já os portadores do cartão Centurion Bradesco contam com conversão de 1 para 1.

Pontos Livelo transferidos Conversão padrão Amex Centurion Bradesco 3.000 1.000 Avios 3.000 Avios 10.000 Aprox. 3.333 Avios 10.000 Avios 30.000 10.000 Avios 30.000 Avios 60.000 20.000 Avios 60.000 Avios 100.000 Aprox. 33.333 Avios 100.00 Avios





Vale a pena transferir pontos Livelo para a Qatar Airways?

A existência de uma parceria direta facilita o acesso ao Privilege Club, mas a conversão de 3 para 1 exige uma avaliação cuidadosa. O consumidor precisa considerar quantos Avios receberá e se o saldo será suficiente para o resgate desejado.

Também é importante comparar o custo de oportunidade. Pontos Livelo podem ser utilizados em diferentes modalidades, incluindo transferências para outros programas de fidelidade. Escolher a Qatar Airways significa direcionar o saldo para um programa específico, cuja utilidade dependerá das passagens disponíveis, da quantidade de Avios exigida e das taxas cobradas.

Por isso, a decisão deve partir de um objetivo concreto. Quem já encontrou uma passagem disponível no Privilege Club pode calcular quantos pontos Livelo precisará transferir. Quem ainda não tem um resgate definido corre o risco de converter o saldo sem saber quando ou como conseguirá utilizá-lo.

A nova parceria também não significa que a Qatar Airways será necessariamente a alternativa mais econômica para qualquer viagem. Os valores cobrados em pontos variam conforme a rota, a disponibilidade e as regras de cada programa. Comparar o custo total da emissão continua sendo indispensável.

O que são Avios e como usar a moeda

Avios são a moeda utilizada pelo Privilege Club, programa de fidelidade da Qatar Airways. Com eles, os participantes podem resgatar passagens aéreas e acessar outras modalidades de recompensa previstas nas regras do programa.

A moeda também está presente em programas como British Airways Club, Iberia Club, AerClub e Finnair Plus. Isso permite movimentar Avios entre determinadas contas vinculadas, conforme os requisitos e as condições de cada programa.

Antes de transferir os pontos Livelo vale pesquisar o resgate desejado diretamente no programa de destino. A quantidade de Avios necessária, a disponibilidade de assentos e os valores cobrados em dinheiro podem mudar o resultado da comparação.

Como acumular e aproveitar Avios no Brasil

A parceria cria uma rota direta entre a Livelo e o Privilege Club. Para quem já acumula pontos em cartões de crédito e outros parceiros da Livelo, isso elimina a necessidade de utilizar um programa intermediário para chegar à Qatar Airways.

Ainda assim, a melhor estratégia depende do custo para gerar os pontos e da finalidade do saldo. A conversão padrão de 3 para 1 deve ser considerada junto a eventuais promoções, bônus de transferência e alternativas disponíveis em outros programas.

O caminho mais eficiente é pesquisar primeiro a passagem desejada, verificar quantos Avios serão necessários e calcular o saldo Livelo exigido pela conversão. Com esses dados, o consumidor pode comparar o resultado com outras formas de emissão e decidir se vale a pena transferir os pontos.

Revolut mantém vantagem na conversão

A parceria representa um avanço para os clientes da Livelo, que passam a transferir pontos diretamente para o Privilege Club, sem precisar recorrer a um programa intermediário. A conversão, porém, está longe de ser a mais competitiva do mercado brasileiro. Enquanto a Livelo exige três pontos para gerar 1 Avios, a Revolut permite transferir RevPoints para o programa da Qatar Airways na proporção de 1 para 1.

A diferença tem impacto direto no saldo necessário para emitir uma passagem. Para obter 30 mil Avios, por exemplo, um cliente submetido à conversão padrão da Livelo precisa transferir 90 mil pontos. Na Revolut, seriam necessários 30 mil RevPoints, considerando a paridade de 1 para 1 — é a mesma do Bradesco American Express Centurion.

A comparação depende também da facilidade e do custo de acumular cada moeda, das regras aplicáveis a cada cliente e da quantidade de Avios exigida para o resgate pretendido. Ainda assim, a diferença de conversão é expressiva e merece ser considerada por quem tem flexibilidade para escolher onde acumular pontos.

A condição oferecida aos clientes do cartão Centurion Bradesco muda esse cenário, mas se trata de um cartão praticamente inacessível à maioria dos consumidores.

A parceria da Livelo, portanto, tem valor principalmente por simplificar o acesso ao Privilege Club e ampliar as alternativas de utilização dos pontos. Para quem busca eficiência na conversão, entretanto, a paridade padrão de 3 para 1 representa uma desvantagem que precisa entrar na conta antes da transferência.