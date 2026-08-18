Imagem editada com IA Latam Pass agora permite acumular milhas em compras na Shopee

A recente parceria entre Latam Pass e Shopee permite transformar os gastos no marketplace em milhas na companhia aérea, o que chamamos de compra bonificada. É um dos métodos mais eficientes de juntar pontos em programas de fidelidade, mas o consumidor precisa ficar atento para extrair o melhor benefício. No caso do Latam Pass, há alternativas mais interessantes.

O cliente recebe 1 milha Latam Pass a cada R$ 2 gastos na Shopee. Até aí, nada de errado. Mas, quando olhamos para o que já existe no mercado, as coisas começam a mudar. A pontuação é a mesma oferecida por programas como Livelo e Esfera.

Ao escolher o Latam Pass, o consumidor já define o destino das milhas no momento da compra. Ao acumular em Livelo ou Esfera, mantém a escolha em aberto: pode aproveitar uma transferência bonificada para a Latam ou optar por outra companhia, caso encontre uma oportunidade mais vantajosa. A diferença, portanto, não está no que o consumidor acumula hoje, mas nas possibilidades que preserva para depois.

É importante ressaltar que Latam, Gol e Azul fazem promoções recorrentes de transferência bonificada a partir de programas como Livelo e Esfera. No caso da Latam, o bônus varia normalmente de 20% a 30%.

Imagine uma compra de R$ 1.000 na Shopee. Pela parceria direta com o Latam Pass, o consumidor receberá 500 milhas. Se optar por acumular os mesmos R$ 1.000 na Livelo/Esfera, terá 500 pontos.

Esse saldo, no entanto, pode aumentar quando surge uma transferência bonificada. Com uma promoção de 20% na transferência para o Latam Pass, os 500 pontos Livelo/Esfera se transformariam em 600 milhas. Com 30%, chegariam a 650 milhas.

Dessa maneira, os mesmos R$ 1.000 gastos na Shopee poderiam gerar 500 milhas no acúmulo direto ou até 650 milhas se o consumidor acumulasse primeiro na Livelo ou Esfera e posteriormente aproveitasse uma transferência com 30% de bônus.

Isso não significa que o consumidor necessariamente conseguirá os 30% de bônus. As campanhas têm regras próprias, períodos determinados, além de outras condições. O ganho adicional depende, portanto, de o consumidor esperar uma promoção elegível.

É essa espera que tem valor. Quem acumulou diretamente no Latam Pass não ganha mais nada. Quem guardou os pontos na Livelo ou Esfera ainda pode escolher: transferir para uma companhia aérea com bônus.

Compras bonificadas são só o começo

As parcerias entre programas de fidelidade de bancos e companhias aéreas e varejistas permitem transformar quase todas as compras do dia a dia em pontos ou milhas. Isso vale tanto para uma aquisição de eletrônicos de alto valor quanto para itens de beleza em uma farmácia ou produtos de uso cotidiano.

A quantidade acumulada varia de acordo com cada loja. Não existe uma paridade única: uma varejista pode oferecer 1 ponto a cada R$ 1 gasto, outra 1 ponto a cada R$ 2 e, em campanhas promocionais, algumas chegam a oferecer 10, 15 ou até 20 pontos por R$ 1. Essas ofertas costumam aparecer em períodos específicos e podem mudar completamente o retorno de uma compra.

Para fazer uma compra bonificada, o consumidor precisa acessar o varejista por um link específico dentro da plataforma de fidelidade e, ao concluir a operação de acordo com as regras da oferta — como estar com o carrinho da loja vazio, por exemplo —, recebe os pontos ou milhas.

Mas extrair o máximo valor de uma compra é apenas a primeira etapa da estratégia. Depois de acumular, é preciso saber quando transferir e, principalmente, para onde.

É aí que entram as promoções de transferência bonificada. Quem mantém os pontos em Livelo ou Esfera pode esperar uma campanha para a companhia aérea que pretende utilizar e aumentar o saldo antes de enviá-lo. Se a melhor oportunidade naquele momento estiver no Latam Pass, a transferência pode fazer sentido. Se outra companhia oferecer uma condição mais vantajosa para o destino desejado, o consumidor mantém a possibilidade de escolher outro programa.

E a estratégia não termina na transferência. Também é preciso escolher o momento do resgate. As companhias aéreas fazem promoções de passagens com milhas e, em muitos casos, esperar uma oportunidade pode representar uma diferença significativa na quantidade de pontos necessária para viajar.

A lógica, portanto, tem três etapas: acumular bem, transferir no momento certo e resgatar quando aparecer uma boa oportunidade.

É por isso que a escolha da "moeda" no momento da compra importa. Ao mandar os pontos diretamente para o Latam Pass, o consumidor antecipa uma decisão que poderia deixar para depois.