Vale a pena investir na bolsa dos EUA Nasdaq? E na brasileira Nuvini?

A jornada de investimento na bolsa de valores é marcada por oportunidades significativas e riscos inerentes. Com a introdução de plataformas digitais, a acessibilidade ao mercado de ações no mercado americano foi revolucionada, abrindo portas para oportunidades internacionais, como investimento também na Nasdaq , a prestigiada bolsa americana.

A Nasdaq se destaca por hospedar gigantes globais da tecnologia, um atrativo para investidores que desejam diversificar ainda mais seus portfólios.



Do Brasil, é possível investir na Nasdaq através da plataforma da Avenue , uma instituição financeira americana desenvolvida por brasileiros, facilita a aquisição de ações internacionais de forma simples e segura, uma vantagem notável para investidores brasileiros.





Neste contexto, a Nuvini , uma companhia brasileira de tecnologia, SaaS e B2B, surge como uma alternativa após seu IPO na Nasdaq em outubro deste ano. A empresa vem demonstrando resultado em receitas e um crescimento sustentável e lucrativo, captando o interesse de investidores atentos a novas oportunidades de mercado.



Na última sexta feira, a casa de análise, Maxim Group Equity Research emitiu uma recomendação positiva para as ações da Nuvini, (codigo: NVNI ) destacando seu fluxo de caixa robusto, crescimento de receitas orgânicas e margens atraentes. Apesar do potencial promissor, a Nuvini, como qualquer investimento em ações, enfrenta riscos, incluindo a necessidade de capital para futuras aquisições e os desafios de integração.

O REPORT apresenta uma avaliação positiva com orientação de COMPRA com um preço-alvo de US$ 5,00. Hoje as ações valem menos de US$ 2,00.

Investir em ações durante períodos de baixa pode ser uma abordagem estratégica para investidores de médio e longo prazo. A queda nos preços das ações pode representar uma oportunidade para comprar a preços mais baixos e aguardar a valorização futura. Exemplos como das outras brasileiras Semantix , Zenvia e Nubank , ilustram que após o IPO, muitas ações tendem a se desvalorizar inicialmente, sugerindo que o momento atual pode ser ideal para investir na Nuvini .

A Nuvini adota um modelo de EBITDA eficiente e crescente, combinando com aceleração orgânica e expansão por meio de fusões e aquisições. Este modelo já demonstrou ser extremamente lucrativo a longo prazo, sugerindo um futuro brilhante para a empresa. Extamente no modelo Costellation Software que é um parâmetro bem-interessante e similar ao modelo Nuvini.

Investir na Nasdaq ou na Nuvini exige uma estratégia cuidadosamente elaborada e um entendimento profundo dos riscos envolvidos. O atual clima de mercado, caracterizado por volatilidade, apresenta riscos e oportunidades em igual medida.

A Avenue se sobressai como plataforma de investimento ao oferecer uma conta global em dólar, proporcionando acesso fácil a uma vasta gama de ativos, incluindo ações da Nuvini . A plataforma também fornece recursos educacionais e suporte em português, fundamentais para iniciantes no mercado de ações americano.

Investir na Nasdaq e na Nuvini através da Avenue pode ser uma estratégia valiosa para diversificar investimentos e explorar novos mercados. Se fizer sentido para você, abra sua conta gratuita e se torne um investidor em ativos nos Estados Unidos a partir de apenas R$ 200,00 .

É importante realizar uma análise minuciosa e ponderar os riscos de investimentos associados e alinhar com seus objetivos financeiros e tolerância a prazos.