Divulgação Qual o real Poder da Família?





Vai ser lançado no dia 15 de novembro o meu décimo livro, "O Poder da Família", um livro profundo e inspirador que mergulha no coração das relações familiares e nos segredos das famílias de sucesso, estará agora disponível para leitores ávidos por fortalecerem os laços familiares e prosperarem juntos.





A família é um alicerce fundamental em nossas vidas, e a busca pelo sucesso e pela felicidade dentro dela é uma jornada universal.



Em coautoria com Kaká Diniz, e nossas esposas Cristiana Braga e Simone Mendes, este livro reúne também capítulos e importantes contribuições dos amigos Pastor Cláudio Duarte e Mary Duarte, do empresário influenciador Joel Jota e Lalas Cieslak, e do Pastor André Fernandes e Quezia Cadimo para desvendar os segredos das famílias de sucesso.

O livro "O Poder da Família" leva os leitores a uma jornada de autodescoberta e crescimento, oferecendo histórias reais e insights valiosos sobre como construir uma família feliz e bem-sucedida, mesmo diante dos obstáculos da vida e dos desafios nos relacionamentos.

Os leitores aprenderão:



- Como priorizar a família em suas ações diárias e estabelecer objetivos saudáveis para o núcleo familiar;



- Histórias inspiradoras de personalidades que enfrentaram desafios em suas vidas familiares e triunfaram;



- O poder das relações familiares e o que as famílias de sucesso têm em comum;



- A importância de ter Jesus Cristo como base e porto seguro na estruturação da vida familiar;



- Além de muitas outras ferramentas para convivência e restauração de laços familiares.

"Uma pessoa realizada em sua plenitude ajuda os outros a prosperarem. E se torna ainda mais feliz por saber que fez a diferença na vida de outras pessoas.”



Este livro é também o primeiro livro do casal Kaká Diniz e Simone Mendes, que tem dois filhos, Henry e Zaya, e vem embarcado de experiências, ensinamentos e momentos preciosos da vida do casal. Simone é hoje uma das cantoras mais queridas e premiadas, além de ser a voz mais poderosa do Brasil.

Este livro é um guia valioso para todos os que desejam fortalecer seus laços familiares e buscar o sucesso juntos. Uma fonte de inspiração e sabedoria para aqueles que acreditam no poder das relações familiares e desejam construir um futuro mais brilhante para suas famílias.

O lançamento oficial do livro acontece no dia 15 de novembro durante o maior evento de Empreendedorismo Familiar no Brasil em Alphaville, que leva o mesmo nome: https://poderdafamilia.com/

Acesse agora o site da Editora Gente para ter acesso ao livro .