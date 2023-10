Divulgação/Canva O que é inevitável pra você?

Na vida e nos negócios, existem eventos inevitáveis que podem afetar significativamente nosso bem-estar, tranquilidade e também o sucesso.

Esses eventos podem incluir mudanças na economia , novas tecnologias , pandemias, morte, desastres naturais e muito mais. Embora esses eventos possam parecer assustadores, é importante lembrar que o sucesso não é medido pela ausência de desafios, mas pela capacidade de superá-los, sua resiliência. Portanto, é crucial se preparar mentalmente para o inevitável na vida e nos negócios.

O primeiro passo para se preparar mentalmente para o inevitável é reconhecer que as mudanças são inevitáveis. Em vez de lutar contra elas, devemos aprender a nos adaptar e a nos reinventar continuamente. Isso significa estar sempre aberto a novas ideias e perspectivas, estar disposto a aprender com os erros e fracassos e estar pronto para mudar de direção quando necessário.

Um dos principais desafios enfrentados pelas empresas é a resistência à mudança. Muitas vezes, as empresas se tornam complacentes e presas em seus processos e sistemas existentes, tornando-se incapazes de visualizar que precisa se adaptar às mudanças do mercado. No entanto, as empresas bem-sucedidas são aquelas que estão sempre procurando maneiras de melhorar, inovar e se reinventar.

Um exemplo disso pode ser visto na indústria de tecnologia. Empresas como a Apple , Amazon e Google estão constantemente lançando novos produtos e serviços, muitas vezes que nem fazem sentido ao business principal, mas adaptando-se às mudanças do mercado. Eles entendem que a reinvenção e subir o nível de consciência, é a chave para o sucesso contínuo, perene e estão sempre procurando maneiras de melhorar.

Para se preparar mentalmente para o inevitável na vida e nos negócios, é preciso estar disposto a repensar, refazer, replanejar, reestruturar e reinventar. Isso significa estar sempre avaliando seus processos, produtos e serviços para garantir que eles continuem relevantes e competitivos. Isso também pode envolver a reconstrução de equipes, reavaliação de objetivos e prioridades e mudanças na cultura empresarial.

Além disso, é importante manter uma mentalidade positiva em relação às mudanças. Em vez de ver as mudanças como ameaças, devemos ver as oportunidades que elas trazem. As mudanças podem nos permitir explorar novos mercados, desenvolver novos produtos e serviços e expandir nossos negócios. Portanto, é crucial manter uma mente aberta e estar sempre procurando maneiras de crescer e se desenvolver.

O INEVITÁVEL na vida e nos negócios é uma certeza

Além de estar preparado para enfrentar o inevitável, um fator crucial para o sucesso nos negócios é a consciência empresarial. A consciência empresarial é a capacidade de entender como seu negócio se encaixa no mundo em constante mudança e de identificar oportunidades para crescer e evoluir.

Hoje, subir o nível de consciência empresarial é mais importante do que nunca. A rápida evolução da tecnologia, a mudança dos hábitos de consumo e a globalização estão transformando o cenário dos negócios em todo o mundo. As empresas que não conseguem acompanhar essas mudanças estão fadadas ao fracasso.

Para ajudar as empresas a desenvolver sua consciência empresarial, eu escrevi um livro com esse nome ( INEVITÁVEL ) explicando e ensinando como se preparar e subir os 5 níveis de consciência empresarial.

O primeiro nível é a visão básica que todos os empresários possuem, mas a partir daí é necessário subir os degraus. O segundo nível é ampliar a visão para camadas de serviços, novas economias e plataformas de negócios. No terceiro nível, é a visão da Escala, onde a empresa cresce exponencialmente. No quarto nível, é o Equity, onde a empresa cria valor para o negócio e para os clientes. E no quinto e último nível, é o jogo infinito, onde a empresa busca a evolução constante e a adaptação ao mercado.

Ao adotar uma abordagem consciente para os negócios, as empresas podem se tornar mais inovadoras, eficientes, escaláveis, valorosas e lucrativas. E, mais importante ainda, elas estarão melhor preparadas para enfrentar os inevitáveis desafios que surgem no mundo dos negócios. Portanto, subir o nível de consciência empresarial é essencial para o sucesso nos negócios hoje.

Se tiver interesse em aprofundar esse assunto, não deixe de ler meu novo livro INEVITÁVEL .



Divulgação Livro de João Kepler