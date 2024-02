Divulgação Filiação de Marta Suplicy





Na última sexta-feira (2), assisti ao ato de filiação de Marta Suplicy ao PT. Marta é um ícone, fundadora do PT e uma das principais formuladoras, tanto nas questões da mulher como nas de ataque direto à pobreza e à desigualdade. Em sua gestão na prefeitura, concentrou os investimentos na periferia da cidade, em obras viárias, CEU's e hospitais.

Isso lhe conferiu uma identidade muito forte com o povo da periferia, que agora Lula espera que ajude a eleger Boulos prefeito.

Está claro para todos que se trata, mais uma vez, de criar uma frente ampla contra o bolsonarismo, a expressão da extrema direita no País. A eleição de São Paulo é a mais importante deste ano.





Ricardo Nunes ao abraçar o ex-presidente golpista se colocou ao lado da extrema direita. Mesmo sendo vice de Bruno Covas (falecido), que derrotou essas forças na sua vida política, Nunes lhes deu um palanque privilegiado.

A volta de Marta foi histórica, pois tanto ela recuperou um lugar que era seu na política, como a militância reencontrou aquela que melhor ouviu e compreendeu a voz dos despossuídos.

Marta tem sua história entrelaçada com a do PT e seus militantes. No ato, a presidente do partido, Gleici Hoffmann falou da importância de seus livros na sua formação pessoal.

Eu me lembro de em 1985 ir à casa dela – então casada com Eduardo, candidato a prefeito naquele pleito. Era uma reunião para discutir pontos de panfletagem. Claro que no horário combinado só estavam lá os estudantes. Nada do candidato e ninguém do PT. Após meia hora onde a perplexidade ia cedendo a raiva, Marta entra na sala e diz algo como: “bom, o que vocês vieram fazer aqui mesmo? Façam!" . Em 15 minutos, num esquema assembleia, estava tudo resolvido.



Perdemos aquela eleição, aprendemos e seguimos em frente. Tivemos 20% dos votos. E eu me tornei militante do PT. Sim, com essa curta frase, Marta teve relevância nessa decisão.

Seu retorno é o cumprimento de uma sentença divina, ali é o seu lugar! Se Lula cruzou uma ponte transcendente da infância miserável para ser nosso líder, você cruzou a mesma ponte, deixando sua origem prodiga para compreender a dor dos mais pobres.

Bem-vinda, companheira!