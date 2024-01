FreePik Cheese salad burguer





Não é X-burguer, nem X-salada. É cheese salad burguer: um pão redondo com um pedaço de carne picada e moldada num círculo. Essa era uma refeição “proletária” no início do século vinte. Essa carne, normalmente, os piores cortes e retalhos são tratados com melhoradores de qualidade. E os complementos (batatas, repolho, etc) servem para saborizar de várias maneiras, tornando-os palatáveis para os trabalhadores da época.

O pós-guerra promoveu o seu upgrade, surgiu o templo adequado a essa nova divindade: a lanchonete de fast-food, seja a White Castle (1921) ou o McDonald's (1953).

Foi a industrialização do sanduíche, uma linha de montagem com cada etapa rigorosamente cronometrada. Resultou num sanduíche molenga, adocicado, com picos de sabores básicos (acidez, tempero) conferidos por molhos, mas que por ser produto industrial, pode ter preços baixos e ser disponibilizado em segundos. Para o paladar infantilizado da geração “baby – boomers" era tudo o que queriam, por um preço que seus pais podiam pagar.

O hamburguer aportou no Brasil em 1952, com a abertura do primeiro Bob's no Rio de Janeiro, então Capital Federal.

Já o McDonald's só chegou à terra dos tapuias em 1979 (Rio de Janeiro) e, em 1982, a Avenida Paulista. Enquanto isso, nos deleitávamos com o churrasco (bife com pão, igual ao das quermesses), uma versão muito resumida da sua inspiração, a bifana portuguesa.





A divina decadência do churrasquinho e a sua lenta, gradual e progressiva substituição pelos hamburgueres se consolidou lá pelo final dos anos 70. Não foi apenas uma troca de sanduíche, foi a troca de uma geração. Eu nunca vi meu pai pedir algo diferente de churrasco com pão. Ele podia alternar com o Baurú (presunto, queijo e tomate), mas jamais pediu um hamburguer.

Lá no Tatuapé, pela metade dos anos 70, o point era o Acácio, na rua Tuiuti. Tinha o melhor da região, fazendo seus próprios burguers com carnes melhores.

Mas o melhor cheese burguer da minha vida foi na casa de um então amigo, de uma comunidade do Orkut que eu participava. 180 gramas de picanha extralimpa, acrescido de 15gr de gordura, moídos duas vezes, prensados no molde e levados ao freezer. Pão de hamburguer feito com farinha 00. Queijo cheddar envelhecido e... trufa negra! Fantástico! Foi servido com um Sassicaia!

Hoje, vivemos a era dos hamburgueres premium. Nada de carne de segunda, somente picanha, costela, cupim, as melhores. Cada um com 210gr e gordura de 9 a 14%. Devem ser fritos lentamente. Há diversos pães (australiano, brioche) e diversos queijos. Devem deixar marcas indeléveis na memória gustativa.