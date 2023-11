Divulgação/Disney Gato é inimigo do......?





Eu me tornei alérgico a camarão em 2020, após ter contraído a Covid-19 . Portanto, não frequento restaurantes especializados em frutos do mar, especialmente camarões.





Mas conheci bem o Coco Bambu (CB) . E o Camarões (Cm) também, que foi clonado pelo CB. Isso é coisa julgada, com sentença de 2017. O dono da franquia CB é Afrânio Barreira Filho, que teve mais episódios com a Justiça. Primeiro perdeu contra o jornalista José Trajano, que considerou “...o avesso do ridículo Coco Bambu, uma merda cara e sem gosto”. Então tá, o CB não prima pela gastronomia de excelência. É mais um produto de marketing, orientado por pesquisas. Camarões pequenos com muito molho branco, queijo ralado e uma porção magnânima de arroz, com um toque de batata palha.

Tudo num lugar bonito, muita bebida e arquitetura aberta. Parece um restaurante chic. Mas é uma arapuca, nada mais. E para coroar seu sucesso nos tribunais, o Sr. Afrânio fez comentários contra as eleições, sugerindo que deveria haver um golpe militar. Ganhou um processo no STF. Mas como bom bolsonarista não ficou nisso. A frente de uma das maiores redes do Brasil , com 72 casas, ele obrigou seus sócios a financiar a campanha de Bolsonaro. Por exemplo, comprando o vinho Bolsonaro, um vinho vulgar, como a quem homenageia. Denunciado pelos sócios, mostra o caminho do caixa 2 da campanha do “mito”.

Esse senhor tem elementos comuns aos heróis empresários bolsonaristas. São homens brancos, acima de 50 anos, misóginos (contra Afrânio há vídeos no Youtube) e que se acham muita coisa, não respeitando quem pensa diferente. Não tenho dúvidas que ele criou um negócio de sucesso, e isso não é banal. A comparação com Luciano Hang é imediata. Todos têm problemas com a lei, seja direito autoral, seja impostos.

Seu restaurante em Teresina (PI) explodiu, devido a um vazamento de gás. Segundo a perícia, um gato solto na cozinha abriu uma válvula e o gás vazou. Fico imaginando o que fazia o gato na cozinha? Gato é inimigo do......? O investimento em uma loja do CB deve ser expressivo. Então porque não havia um sensor de gás acoplado a uma válvula solenoide, que corta o gás e caso de vazamento. Custa menos de 1000 reais. Ainda bem que o CB estava longe do comando militar da região, pois haveria cidadãos feridos.

Recomendo que se você quer comer um bom camarão, procure outro lugar, menos enrolado. O Coco Bambu não compensa.