A cultura organizacional é um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer empresa. Dentro desse contexto, os business partners desempenham um papel crucial, atuando como mediadores entre as necessidades de negócios e os recursos humanos, além de influenciar o clima e a eficácia organizacional.

O RH estratégico, neste contexto, tem como principal objetivo alinhar as práticas de gestão de pessoas com a estratégia de negócio da empresa. Ele atua como um parceiro estratégico da alta gestão, identificando as necessidades de talentos e desenvolvendo soluções personalizadas para cada área da organização.

Os business partners são profissionais que atuam em uma função de ligação entre diferentes áreas da organização, especialmente entre os departamentos de Recursos Humanos e as áreas operacionais. Seu papel vai além da mera execução de tarefas; eles são agentes de mudança e facilitadores de processos que promovem uma cultura alinhada aos objetivos estratégicos da empresa.

Os business partners ajudam a alinhar as práticas de gestão de pessoas com as estratégias de negócios. Eles compreendem os objetivos organizacionais e adaptam as políticas de RH para apoiar essas metas, garantindo que todos estejam trabalhando na mesma direção.

Eles atuam como os principais embaixadores da cultura organizacional, promovendo valores e comportamentos que reforçam o ambiente de trabalho desejado. Isso inclui iniciativas de inclusão, diversidade e desenvolvimento de liderança.

Em períodos de transformação, como fusões ou aquisições, os business partners são fundamentais na gestão de mudanças. Eles ajudam a comunicar a visão e os benefícios das mudanças, minimizando resistências e promovendo uma transição suave.

Impacto na Performance Organizacional

A atuação efetiva dos business partners pode levar a melhorias significativas na performance organizacional. Ao integrar estratégias de pessoas com objetivos de negócios, eles ajudam a aumentar o engajamento dos funcionários, reduzir a rotatividade e melhorar a satisfação no trabalho.

Muitas vezes, a cultura organizacional pode ser resistente a novas práticas. Os business partners precisam ter habilidades de persuasão e negociação para conquistar todos os stakeholders (públicos de interesse de uma organização).

Os business partners desempenham um papel vital na construção e manutenção de uma cultura organizacional forte e alinhada aos objetivos de negócio. Ao promover o engajamento, facilitar a comunicação e atuar como agentes de mudança, eles não apenas contribuem para o sucesso da organização, mas também ajudam a criar um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Atuação estratégica das BP’s no Gran Cursos

O Gran Cursos é uma das maiores e mais conhecidas plataformas de ensino a distância do Brasil, especializada em preparação para concursos públicos. Com uma vasta biblioteca de cursos, materiais didáticos de alta qualidade e uma comunidade engajada de estudantes, o Gran se tornou referência no mercado, ajudando milhares de pessoas a conquistar seus objetivos profissionais.

Segundo pesquisa de 2024 da Bamboo RH, colaborador que passou por um onboarding sólido é 91% mais propenso a se conectar com os colegas da equipe e vice e versa e que 89% dos profissionais que tiveram uma integração eficiente se sentem mais alinhados com a cultura organizacional da sua empresa, respeitando a organização e se mantendo alinhado com o negócio.

Desde o momento de onboarding (integração) de novos colaboradores, em todo o ponto de contato do colaborador com a empresa, as business partners do Gran estão sempre acompanhando a jornada do funcionário.

E ao pensar em toda essa jornada e dentro de um contexto de grande parte dos colaboradores em trabalho remoto, o Gran instituiu o “Gran Colab”, que, segundo a Gerente de Business Partners, Fernanda Von Sperling, promove encontros presenciais nas regiões onde existe um número maior de colaboradores. Fernanda ressalta que o papel das BPs é estratégico no que diz respeito à comunicação segmentada com as lideranças.

Na prática, essa forma de comunicação pode ser feita com feedback dos líderes sobre a qualidade e a relevância da comunicação, o acompanhamento dos resultados das ações implementadas com base nas comunicações e um plano de ação após resultados da pesquisa organizacional, por exemplo.

Em situações de crise, os BPs são aquelas que agem rapidamente para comunicar as informações de forma clara e precisa, minimizando os impactos negativos, e contribuindo na efetividade da Comunicação Interna e Institucional, sendo essenciais na tomada de decisões em prevenção de crises de imagem quando diz respeito ao colaborador, dependendo do caso.

Em resumo, o BP atua como um consultor interno para as áreas de negócio. Ele é responsável por traduzir as necessidades das áreas para a linguagem do RH e por desenvolver soluções personalizadas para cada cliente interno e gerando inúmeras vantagens competitivas para a organização.