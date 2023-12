Aluizio Falcão Filho

Aluizio Falcão Filho é jornalista e fundador do portal Money Report. Passou por veículos como Gazeta Mercantil, Veja e Exame e foi um dos diretores do portal Brasil Online, que marcou a estreia da Editora Abril na internet. Após isso, trabalhou na TV Globo, Dow Jones e ocupou a diretoria-adjunta de comunicação do Banco HSBC. Saiu do banco para trazer a revista Forbes para o Brasil em 2000 e, em seguida, dirigiu a revista Época, acumulando o cargo com a direção geral de conteúdo da Editora Globo. Depois disso, foi vice-presidente da agência Grey até voltar ao jornalismo, em 2009. No iG, é colunista do iG Economia.