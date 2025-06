jannoon028 no Freepik Concurso público selecionará 110 servidores civis para atuação nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE)





O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) publicou os editais do concurso público que selecionará 110 servidores civis para atuação nas cidades de São José dos Campos (SP) e Fortaleza (CE).

As vagas são destinadas a profissionais de níveis técnico e superior e os interessados deverão se inscrever pela internet entre os dias 1º de julho e 8 de agosto.

Os editais estão disponíveis no site do ITA.

São 50 vagas para Professor da Carreira de Magistério Superior, sendo 40 no Campus do ITA em Fortaleza (ITA-FZ) e 10 no Campus do ITA em São José dos Campos (ITA-SJC); 15 vagas para Pesquisador da Carreira de Ciência e Tecnologia, sendo 5 no Campus ITA-FZ e 10 no Campus ITA-SJC; 20 vagas para Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, sendo 7 no Campus ITA-FZ e 13 no Campus ITA-SJC; e 25 vagas para Técnico da Carreira de Desenvolvimento Tecnológico, sendo 12 no Campus ITA-FZ e 13 no Campus ITA-SJC.

Há reserva de vagas para candidatos com deficiência, pretos e pardos, além da ampla concorrência.

Não é vedado aos candidatos se inscreverem para concorrer às vagas em mais de um perfil do concurso, cumprindo as exigências de inscrição de cada perfil.

Entretanto, não será dado qualquer tratamento de excepcionalidade e nem se impõe qualquer restrição relativa a isso no estabelecimento do calendário e horários das provas, ficando a critério e decisão do candidato, na ocorrência de conflitos de horários, optar por concorrer em um dos perfis que se inscreveu, nesse caso sem direito a qualquer tipo de recurso e nem reembolso de taxa de inscrição.

Inscrição

Para se candidatar, entre outros pré-requisitos, é necessário atender às exigências de escolaridade e titulação de cada cargo; ter mais de 18 anos na data da posse; ser brasileiro nato, naturalizado, ou em caso de estrangeiro, estar em situação regular no país; estar em dia com as obrigações eleitorais; e não estar em débito com os cofres públicos.

As provas serão realizadas em, no mínimo, duas etapas para todos os cargos.

Informações sobre datas, horários e demais detalhes serão divulgadas oportunamente no site.

Os pedidos de isenção da taxa de inscrição poderão ser feitos até o dia 30 de junho de 2025, antes da abertura do período regular de inscrições. Os critérios e o procedimento para solicitação estão detalhados nos editais disponíveis no site.

Vestibular

O ITA também divulgou a realização do processo seletivo para novos alunos de graduação.





O vestibular de 2026 está com as inscrições abertas até o dia 13 de julho, oferecendo 180 vagas.

As provas serão aplicadas em 25 cidades, abrangendo todas as regiões do país, o que amplia o acesso dos candidatos ao processo seletivo.

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, ter completado 23 anos até 31 de dezembro de 2025 e não ser casado. As inscrições devem ser feitas pelo site.