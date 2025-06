Reprodução/CBMERJ Vagas são para cargo de soldado





O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) publicou nesta quarta-feira (11) o edital do concurso público que oferece vagas de soldado. Todas as informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado.

Ao todo, são 144 oportunidades para Soldado de Busca e Salvamento, com remuneração inicial de R$ 2.956,40, podendo chegar a R$ 5.233,38 após o curso de formação de Soldado BM.

Do total de vagas, 29 serão destinadas a negros e indígenas, e 14 para pessoas de baixa renda.

Inscrições

Concurso oferece oportunidades para nível médio





Para se candidatar, é preciso ter ensino médio completo e idade superior a 18 anos. O período disponível vai desta quarta-feira (11) até o dia 7 de julho.

A taxa de inscrição é de R$ 54. Estão isentos os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue regulares e quem atuou como mesário nas últimas eleições.

As inscrições devem ser feitas no site da banca IDECAN, que vai organizar o concurso. Clique aqui para acessar o portal.

Etapas do concurso

O concurso dos Bombeiros do Rio de Janeiro será realizado em cinco etapas. A primeira etapa é o Exame Intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, composto por uma prova objetiva sob responsabilidade do IDECAN.

A segunda etapa será o Teste de Aptidão Física, também de caráter eliminatório. Nessa fase, os candidatos deverão realizar uma corrida de meio-fundo (2.400 metros) em pista de 400 metros, além de flexão e extensão de membros superiores em barra fixa cilíndrica com diâmetro entre 3 cm e 3,5 cm, e flexão abdominal. Todas as provas serão aplicadas pelo IDECAN.

A terceira etapa consiste no Teste de Habilidades Específicas, com caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos serão submetidos a provas de apneia voluntária em repouso, apneia voluntária em movimento, nado livre (100 metros) e flutuação com lastro de 4 kg. Essa fase também será conduzida pelo IDECAN.

Na quarta etapa, será realizado o Exame de Saúde, de caráter eliminatório, sob responsabilidade do CBMERJ. A quinta e última etapa é o Exame Documental e de Títulos.





Provas

Os exames serão aplicados em oito municípios fluminenses: Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Macaé, Duque de Caxias, Angra dos Reis e Niterói.

A prova objetiva vai ser aplicada no turno da tarde, em data ainda a ser definida. Com duração de quatro horas, está prevista para se iniciar às 14h.

Serão 60 questões de múltipla escolha, divididas igualmente em Língua Portuguesa e Matemática.

Confira o edital completo aqui.